Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:37 6

Амурчан рассмешил рекламный баннер магазина про «вежливые продукты»

Амурчан рассмешил рекламный баннер магазина про «вежливые продукты»
Фото: vk.com/svbnews

В социальных сетях появилась фотография рекламного баннера одного из продуктовых магазинов Свободного. Пользователей рассмешило то, что смысл рекламы можно толковать нестандартно.

Баннер гласит: «Вежливые продавцы. Продукты свежие». Однако надпись оформлена так, что читается: «Вежливые продукты. Свежие продавцы».

В комментариях к фотографии в соцсетях один из пользователей сообщил, что рекламный баннер вывесили специально, чтобы порадовать жителей Свободного.

Просмотров всего: 2635

#интернет #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • ну вот

    ну вот
    5 часов назад

    и чо?

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    5 часов назад

    Креативный подход к созданию рекламных банеров! Вот "чо"! Чаще бы такие банеры встречать, да на форматах по больше)))))

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    Учитывая текучку - да, продавцы всегда "свежие" )))

  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    4 часа назад

    Самый главный упор на продавцов, они "Вежливые", в отличие от остальных))) Не пошлют тебя и не облаят)))

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    4 часа назад

    там и сам магазин по ассортименту товара вообще колхозный

  • DeamonX

    DeamonX
    4 часа назад

    Myxira

    Учитывая текучку - да, продавцы всегда "свежие" )))



    На счёт "свежих" подумалось, что имели в виду, мол не мятые с бодуна, а румяные, весёлые и шустрые - свежие

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире 3

Милонов предлагает запретить пользоваться соцсетями в рабочее время
Происшествия 6

Прокуратура Сковородинского района борется с торговлей человеческими органами в Интернете
Общество 33

Гипермаркетам могут запретить работать в воскресенье
Экономика 58

В Благовещенске скоро откроется самый большой гипермаркет (фото)