Амурчан рассмешил рекламный баннер магазина про «вежливые продукты»

Фото: vk.com/svbnews

В социальных сетях появилась фотография рекламного баннера одного из продуктовых магазинов Свободного. Пользователей рассмешило то, что смысл рекламы можно толковать нестандартно.

Баннер гласит: «Вежливые продавцы. Продукты свежие». Однако надпись оформлена так, что читается: «Вежливые продукты. Свежие продавцы».

В комментариях к фотографии в соцсетях один из пользователей сообщил, что рекламный баннер вывесили специально, чтобы порадовать жителей Свободного.

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#интернет #торговля

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