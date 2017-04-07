Порывы ветра до 17 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 12 апреля

Фото: Snim.net

В Амурской области 12 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами ожидаются слабые осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Северо-западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду, в отдельных районах усиливаясь до 13-18 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит минус 5…10 градусов, местами по северу – минус 15…20 градусов. Днем термометры покажут 3…8 градусов выше нуля, местами по северу – от нуля до плюс 5.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, в утренние часы, днем порывы достигнут 12-17 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 5…7 градусов, днем будет 4...6 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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