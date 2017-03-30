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11апреля
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В марте качество приморской воды сильно ухудшилось

В марте качество приморской воды сильно ухудшилось
Фото: deita.ru

В марте качество воды в Приморском крае значительно ухудшилось. По данным Роспотребнадзора, доля некачественных проб составила 1,67 %. В предыдущие месяцы она составляла примерно 1,12 %, сообщает ИА «Дейта».

При этом оснований для беспокойства нет, подчеркнули в ведомстве. Специалисты оценивают опасность воды как среднюю. В настоящее время на каждой площадке водных очистных сооружений региона работают производственные лаборатории, осуществляющие ежедневный контроль качества воды на всех этапах её очистки от водохранилища до выхода с очистных сооружений перед подачей в распределительные сети водопровода. Для каждой лаборатории разработана программа контроля, согласованная с управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Ежедневно специалисты исследуют 14 показателей качества воды и ежемесячно дополнительно 26 показателей. Показатели контролируются каждые два часа, а некоторые из них – вдвое чаще. Кроме того, на предприятии имеется Центральная лаборатория, в задачу которой входит контроль качества воды в распределительных сетях Владивостока и на островных территориях. Ежедневно производится отбор проб в 20 контрольных точках.

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#Дальний Восток #природа

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