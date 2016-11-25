Долгострой «Дальсвета» введут в эксплуатацию 26 апреля

Долгострой компании «Дальсвет» в Благовещенске введут в эксплуатацию 26 апреля. По словам генерального директора компании-застройщика Сергея Щербакова, дом готов почти на 100 %. Ведется документальное оформление. Долгожданное жилье получат более 150 семей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», дольщики «Дальсвета» не один год ждали завершения строительства дома по улице Новой. В конце ноября 2016 года они собирались выйти на пикет, но потом отказались от этого решения. В начале декабря одиночный пикет на фоне Кремля в Москве провел один из дольщиков. Примерно в то же время в строящемся здании включили отопление. Строительные работы пообещали завершить до 5 апреля, а во второй половине апреля – закончить все работы с документами.

В понедельник, 10 апреля, Стройплощадку посетил губернатор Александр Козлов. В присутствии руководителей профильных министерств, ведомств и представителей дольщиков о проведенной работе отчитался руководитель компании-застройщика, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее на объект выезжали специалисты инспекции Государственного строительного надзора в рамках итоговой проверки, ряд замечаний уже представлены компании-застройщику. Основная их часть связана с оформлением документации.

Представители дольщиков отметили, что уже в рамках допсоглашений порядка 60 балконов квартир остеклены конструкциями из металлопластика, а не из алюминиевых конструкций, как предполагалось изначально по проекту.

В ходе осмотра объекта губернатором было принято решение проинспектировать ход работ компании «Городок» на строительной площадке дома в микрорайоне «Европейский».

«В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело, которое позволяет проводить изъятие имущества компании и направлять в достройку. Пока ведется работа, следственными органами на строительной площадке завозится кирпич, проводится экспертная оценка фундамента дома, так как стройка здесь не велась долгое время. В большей степени это работа техническая и необходима для получения документов», – сказал глава региона.

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