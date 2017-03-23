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11апреля
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Сегодня, 13:32 0

ООН прогнозирует заметный рост зарплат россиян в 2017 году

ООН прогнозирует заметный рост зарплат россиян в 2017 году
Фото: unikassa.ru

В 2017 году оклады граждан РФ могут вырасти на 2-3 %. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда Патрик Бельзер.

По подсчётам подразделения Организации Объединённых Наций, в ведении которого находится регулирование трудовых отношений, в текущем году российские зарплаты имеют тенденцию к «существенному росту», а в 2018 году можно также ждать положительной динамики, так как нынешние оклады напрямую зависят от изменений ситуации в экономике, а не от статуса занятости. Вместе с тем Бельзер уточнил, что расчёты не являются абсолютно достоверными, поскольку сведения о выплаченных суммах не всегда подаются в полном объёме.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин 31 марта рассказал, что реальные доходы граждан России за январь-февраль 2017 года выросли на 1 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Заработная плата, по данным главы ведомства, увеличилась на 2,3 %. Топилин выразил надежду на то, что такая динамика сможет переломить тенденцию снижения доходов.

Ранее Росстат рассказал, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году достигло 19,8 миллиона человек. По сравнению с предыдущим годом, оно увеличилось на 1,5 %.

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#жизнь #работа #экономика

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