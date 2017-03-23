Жителю Свободного нужны средства на лечение онкологии в Москве

30-летний житель Свободного Илья Божатков нуждается в помощи. У амурчанина выявили злокачественную опухоль в голове, ему требуется операция в московской клинике. Семья Ильи решила объявить сбор средств на операцию.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» мать Ильи Елена Ивановна, в 2013 году у парня начались эпилептические припадки. В то время он работал в Благовещенске. Амурчанин обратился к врачу, ему поставили диагноз «приобретенная эпилепсия».

В 2015 году у Ильи, также в Благовещенске, случился инсульт. Парень пролежал 11 дней в реанимации. После инсульта ему сделали операцию в нейрохирургическом отделении городской больницы. Тогда врачи и обнаружили злокачественную опухоль.

«Ему удалили лобно-височную кость, потому что она была поражена раком. Послали в онкологию, а там не взяли из-за приступов эпилепсии. Прошел семь сеансов химиотерапии, затем взяли на облучение. Это было в апреле прошлого года. Прошел шесть сеансов, после каждого были приступы эпилепсии. И врачи сказали – оформляйтесь на операцию в клинике Бурденко», – рассказывает Елена Божаткова.

Семья сдала все необходимые документы, и им выдали талон ожидания. Предполагается, что в Москву они отправятся в мае.

«Таких операций не делают нигде больше, даже в Новосибирске. Нам сказали, что только Москва нас возьмет, потому что очень сложная операция предстоит», – говорит Елена Ивановна.

Операция по квоте бесплатная, но Елена опасается за ее результат. Говорит, что есть возможность сделать в Бурденко платную операцию – без скальпеля. На это требуется от 364 000 рублей. Семья решила объявить сбор средств.

Реквизиты для перечисления средств:

Карта Сбербанка: 639002039005193710, получатель Илья Юрьевич Божатков.

Просмотров всего: 315

#жизнь #здоровье

распечатать