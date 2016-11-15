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11апреля
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Сегодня, 13:19 2

В Благовещенске у светофора вывалился «желтый глаз»

В Благовещенске у светофора вывалился «желтый глаз»

В Благовещенске на перекрестке улиц 50-летия Октября и Строителей на одном из светофоров не работает желтый сигнал. Средняя секция электронного регулировщика полностью вывалилась и висит на проводах. Об этом в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщили местные жители, которые в подтверждение своих слов прислали фотографии.

Редакция направила информацию о происшествии в пресс-службу «Городского сервисно-торгового комплекса». Там корреспонденту пояснили, что на место выехали специалисты подразделения ГСТК по содержанию средств регулирования дорожного движения. Они определят характер повреждения и устранят его.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Fair

    Fair
    31 минута назад

    Зачетная новость )))

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    17 минут назад

    =)))))))))

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