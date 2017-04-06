74-летний губернатор Алабамы подал в отставку из-за того, что изменял жене

Фото: altoday.com

Губернатор американского штата Алабама Роберт Бентли заявил о своей отставке, связанной с разгоревшимся вокруг него секс-скандалом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

«Я иногда терпел неудачу, но всегда пытался соответствовать высоким ожиданиям народа», – заявил 74-летний Бентли в понедельник, 10 апреля.

Ранее глава Алабамы признал себя виновным в суде в двух случаях нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний. Вместо Бентли губернатором стал его заместитель Кей Айви.

В 2015 году Бентли уличили во внебрачной связи, что считается недопустимым для политика любого ранга в Соединённых Штатах. Кроме того, политика обвинили в том, что он использовал свои полномочия и средства из предвыборного фонда в попытке замять скандал. Супруга губернатора, с которой он прожил почти полвека, тут же подала на развод. Однопартийцы-республиканцы настойчиво порекомендовали Бентли оставить высокий пост.

Суд приговорил провинившегося губернатора к 100 часам общественных работ и году условно. Экс-главе Алабамы надлежит также возместить около 37 тысяч долларов ущерба.

Роберт Бентли был избран губернатором штата в 2010 году. Он был известен тем, что отказался от зарплаты на посту главы штата.

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