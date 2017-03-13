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13 апреля в драмтеатре пройдет прощание с Владимиром Матвеевым

13 апреля в драмтеатре пройдет прощание с Владимиром Матвеевым
Фото: www.amurteatr.ru

В четверг, 13 апреля, в здании Амурского областного театра драмы состоится прощание с народным артистом России Владимиром Гавриловичем Матвеевым. Время прощания – с 9:30 до 12:00. В 12 часов состоится вынос тела.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», из жизни ушел актер и режиссер, народный артист РФ Владимир Матвеев. 11 марта его госпитализировали с инсультом из Амурского областного театра драмы. Почти месяц артист находился в больнице. 10 апреля у него остановилось сердце.

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#культура #память

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