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11апреля
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Житель Омска плавал по лужам на байдарке, привлекая внимание властей к состоянию улиц

Житель Омска плавал по лужам на байдарке, привлекая внимание властей к состоянию улиц
Фото: news.vse42.ru

Житель Омска устроил демонстративный заплыв на байдарке по широкой луже вдоль трамвайных путей в самом центре города. Об этом сообщает портал VSE42.Ru со ссылкой на «Город55».

Достаточно глубокую воду любителю гребли удалось найти на улице Маршала Жукова.

Фотографии с весёлым байдарочником вызвали бурную реакцию в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи предположили, что мужчина уплыл прямиком из психдиспансера, расположенного неподалёку, однако большинство комментаторов обратили внимание на состояние города после зимы.

Местные СМИ также склонны считать, что заплыв на байдарке мог стать акцией, целью которой стало привлечение внимания городской администрации к состоянию города после зимнего периода и уборке улиц.

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#происшествия #юмор

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