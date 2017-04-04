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11апреля
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Сегодня, 10:58 4

По факту закупки минздравом региональной информационной системы начата прокурорская проверка

Прокуратура Амурской области начала проверку по информации, опубликованной ИА «Амур.инфо», о региональной информационной системе здравоохранения, которая была закуплена несколько лет назад и до сих пор не работает.

«Как только появилась эта информация, прокурором области была инициирована проверка. По закону на это отводится 30 дней. О результатах мы обязательно сообщим», – прокомментировал Амур.инфо помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин.

Ранее от сотрудников нескольких больниц области Амур.инфо стало известно, что региональная информационная система здравоохранения Амурской области должна была связать воедино компьютерную сеть всех медучреждений области и 1 мая войти в федеральную информационную систему.

Система была введена в промышленную эксплуатацию в 2013 году. Однако, как говорят специалисты, амурский минздрав купил и затем принял у поставщика программное обеспечение, оказавшееся неработоспособным.

В августе 2016 года амурский минздрав обратился в Арбитражный суд региона с целью принудить компанию-поставщика привести программу в порядок, чтобы с ней можно было полноценно работать. Суд назначил проведение экспертизы. Срок проведения – 18 апреля.

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#технологии #закон

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Комментарии
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  • ГалГош

    ГалГош
    2 часа назад

    Целых ТРИ года ждали , чтобы подать иск в Арбитражный суд ? Чем занимается наш амурский мед.здрав? Только больницы и врачей сокращает?

  • Уголёк

    Уголёк
    55 минут назад

    А кто поставщик? на него в суд подали?

  • dance

    dance
    51 минута назад

    Отрадно слышать.

  • m007

    m007
    49 минут назад

    Уголёк

    А кто поставщик? на него в суд подали?



    А смысл бороться с следствием

    Сразу видно, что вы не медик. Нужно убрать первопричину.

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