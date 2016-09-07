Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:55 6

Сергей Жуков делится в соцсетях видами благовещенской набережной

Сергей Жуков делится в соцсетях видами благовещенской набережной

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков приехал в Благовещенск. Он уже поприветствовал город в соцсетях, выложив фотографию с видом на набережную из номера своего отеля. Сегодня вечером певец выступит на сцене Grand Arena Ostrova.

«Привет, Благовещенск! Река Амур, и через 500 метров уже китайский город Хэйхэ, виден прямо из окна :) Ждем всех на концерте!» – написал в «Инстаграме» Сергей Жуков.

Благовещенцы сразу начали оставлять комментарии к фотографии: «Ууууурааааа!!! Ждём очень сильно!!! Сегодня лучший день!!!»; «Ждём не дождёмся»; «Сегодня будем колбаситься!», «Боже, как же хочется на концерт! Билетов нет»; «Не могу дождаться вечера!!!!»; «Привеееет, я махала с того берега!!!»; «Едем в Благовещенск на ваш концерт с космодрома Восточный!!! Ждем вечера с нетерпением!!!»; «Добро пожаловать в наш город!!!»; «Мне страшно сегодня идти на концерт, так как соберётся рекордное количество зрителей, 3 000. Но я чувствую, будет круто. У меня мурашки по коже. Ждём 20:00»; «Ох, тряхнем».

На официальной страничке группы «Руки вверх» в «Инстаграм» накануне появился репост новости Амур.инфо о том, что в этом году концерт группы станет рекордным для Благовещенска по числу зрителей. Как сообщалось ранее, на концерт продано 3 тысячи билетов. Так много зрителей не собирал больше никто из приезжих знаменитостей.

Просмотров всего: 2710

#концерты #культура

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Витта

    Витта
    2 часа назад

    У каждого из нас что-то происходило под "Руки вверх".))))

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    1 час назад

    Верните мне мой 97

  • Елена2

    Елена2
    1 час назад

    Щас заплачу , такое ощущение , что Спаситель вселенной приехал

  • ay

    ay
    1 час назад

    Витта

    У каждого из нас что-то происходило под "Руки вверх".))))



    При условии, что Вам щас лет 40. Тому кому щас лет 25 или 55 - "руки" по барабану.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Колобок приехал.

  • neverstop

    neverstop
    1 час назад

    ay
    Витта

    У каждого из нас что-то происходило под "Руки вверх".))))



    При условии, что Вам щас лет 40. Тому кому щас лет 25 или 55 - "руки" по барабану.


    Вообще то тем кому сейчас от 28 и до .... Что тг происходило под руки вверх. А вообще это крутая была группа, я слушала её с 96 по 2000 года. Блиин, как бы хотела на концерт.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

13 апреля в драмтеатре пройдет прощание с Владимиром Матвеевым
Культура

До конца весны в Благовещенске побывают Митя Фомин, Дима Билан и Ани Лорак: анонс концертов
Культура 1

В соцсетях появились фото «носорога» на улицах Благовещенска
Культура

В Благовещенске «Тотальный диктант» впервые писали иностранцы