Сергей Жуков делится в соцсетях видами благовещенской набережной

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков приехал в Благовещенск. Он уже поприветствовал город в соцсетях, выложив фотографию с видом на набережную из номера своего отеля. Сегодня вечером певец выступит на сцене Grand Arena Ostrova.

«Привет, Благовещенск! Река Амур, и через 500 метров уже китайский город Хэйхэ, виден прямо из окна :) Ждем всех на концерте!» – написал в «Инстаграме» Сергей Жуков.

Благовещенцы сразу начали оставлять комментарии к фотографии: «Ууууурааааа!!! Ждём очень сильно!!! Сегодня лучший день!!!»; «Ждём не дождёмся»; «Сегодня будем колбаситься!», «Боже, как же хочется на концерт! Билетов нет»; «Не могу дождаться вечера!!!!»; «Привеееет, я махала с того берега!!!»; «Едем в Благовещенск на ваш концерт с космодрома Восточный!!! Ждем вечера с нетерпением!!!»; «Добро пожаловать в наш город!!!»; «Мне страшно сегодня идти на концерт, так как соберётся рекордное количество зрителей, 3 000. Но я чувствую, будет круто. У меня мурашки по коже. Ждём 20:00»; «Ох, тряхнем».

На официальной страничке группы «Руки вверх» в «Инстаграм» накануне появился репост новости Амур.инфо о том, что в этом году концерт группы станет рекордным для Благовещенска по числу зрителей. Как сообщалось ранее, на концерт продано 3 тысячи билетов. Так много зрителей не собирал больше никто из приезжих знаменитостей.

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#концерты #культура

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