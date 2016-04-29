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Начало движения «пум» между Благовещенском и Хэйхэ перенесли на 12 апреля

Начало движения «пум» между Благовещенском и Хэйхэ перенесли на 12 апреля

Во вторник, 11 апреля, суда на воздушной подушке не начали курсировать по Амуру между Благовещенском и Хэйхэ. Из-за неблагоприятных погодных условий движение «пум» перенесли на следующий день – среду, 12 апреля. Ранее сообщалось, что рейсы начнутся уже во вторник.

В понедельник, 10 апреля, прошел координационный совет по вопросам работы постоянного многостороннего пункта пропуска через госграницу в Благовещенске. На нем было принято решение о завершении перевозок по пассажирскому понтонному мосту и назначена дата начала движения судов на воздушной подушке между пунктами пропуска Благовещенск и Хэйхэ в межнавигационный период.

Учитывая ледовую обстановку на реке Амур и погодные условия, координационный совет принял решение о начале движения судов на воздушной подушке на данном направлении с 12 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.

С учетом особенностей перевозок, а также трудностей, которые возникают дважды в год – в весенний и осенний межнавигационные периоды – амурчанам и гостям области рекомендуется предварительно обращаться в справку «Пассажирский порт АмурАССО» для уточнения информации о ледовой обстановке. Телефон справочной службы: 59-57-64.

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#погода #транспорт

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