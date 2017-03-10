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11апреля
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Милонов предлагает запретить пользоваться соцсетями в рабочее время

Милонов предлагает запретить пользоваться соцсетями в рабочее время
Фото: VistaNews.ru

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий россиянам пользоваться социальными сетями в рабочее время. Соответствующее предложение внёс депутат Виталий Милонов. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента, передаёт «Лента.ру».

«Потери рабочего времени огромны, но работодателям бороться с этим очень сложно. Проектом предлагается запретить использование социальных сетей в бюджетных организациях, а в отношении других юридических лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополнительных условиях трудового договора», – говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта предлагает, чтобы пользователи при регистрации в обязательном порядке указывали паспортные данные. По мнению Милонова, это позволит бороться с фейковыми страницами. «Сейчас любой человек может зарегистрироваться под другим именем, причём как под вымышленным, так и под именем кого-либо из знакомых. На такой странице можно выложить фотографии, написать сообщения, компрометирующие лицо, которому якобы принадлежит страница», – пояснил автор инициативы.

Также документ предусматривает полный запрет на пользование соцсетями лицам до 14 лет. Таким образом Милонов хочет решить проблему так называемых групп смерти, а также избавить детей от тлетворного влияния трудных подростков.

В понедельник, 10 апреля, ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому 62 % респондентов поддерживают инициативу о законодательном запрете детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Против высказались 35 % опрошенных.

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#закон #интернет #работа #российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    этим законопроектом он поделился в соцсетях в рабочее время

  • Victrix

    Victrix
    50 минут назад

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    38 минут назад

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