Прокуратура Сковородинского района борется с торговлей человеческими органами в Интернете

Фото: ria.ru

Прокуратура Сковородинского района в ходе мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, содержащие информацию о продаже и доставке огнестрельного оружия, купле-продаже документов государственного образца, банковских карт, автомобильных номеров, фальшивых денег, человеческих органов и предложении услуг по суррогатному материнству.

Прокурор Сковородинского района направил в районный суд четыре заявления о признании такой информации запрещенной на территории Российской Федерации. 3 апреля 2017 года Сковородинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Копии решений направили в Роскомнадзор для внесения в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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