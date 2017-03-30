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11апреля
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Прокуратура Сковородинского района борется с торговлей человеческими органами в Интернете

Прокуратура Сковородинского района борется с торговлей человеческими органами в Интернете
Фото: ria.ru

Прокуратура Сковородинского района в ходе мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, содержащие информацию о продаже и доставке огнестрельного оружия, купле-продаже документов государственного образца, банковских карт, автомобильных номеров, фальшивых денег, человеческих органов и предложении услуг по суррогатному материнству.

Прокурор Сковородинского района направил в районный суд четыре заявления о признании такой информации запрещенной на территории Российской Федерации. 3 апреля 2017 года Сковородинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Копии решений направили в Роскомнадзор для внесения в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#интернет #происшествия

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Вынести постановление о задержании подозреваемых. Сковородинские полицейские бросят все силы на розыск (Откомандируют оперов в Нигерию,Украину,США...) Своими силами они не справятся.На помощъ им придут благовещенские,хабаровские,приморские сотрудники. На 2 этапе придется задействовать мобильные отряды из центральных регионов нашей страны.

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Ну,а почему бы и нет? В своём районе порядок навели,пора и за страну браться... Они ещё и Медведеву обвинения предъявят... Крутые сковородинские парни...

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    3 часа назад

    ужас какой. Казалось все это там, далеко, не у нас. А вон оно как , в области. Страшно

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Сковородинские прокурорские узнали о существовании даркнета? Ну чо, поздравляем.

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Клаус ХайдаСковородинские прокурорские узнали о существовании даркнета? Ну чо, поздравляем.


    +100500

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