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11апреля
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New York Times получила Пулитцеровскую премию за разоблачение Путина

New York Times получила Пулитцеровскую премию за разоблачение Путина
Фото: politros.com

Коллектив американской газеты New York Times стал лауреатом Пулитцеровской премии в области международной журналистики за серию публикаций о влиянии России в мире. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как поясняется на сайте самого издания, престижная награда была присуждена репортёрам за «материалы о попытках Владимира Путина распространить влияние России за рубежом, раскрывающие методы, среди которых – убийства, злоупотребления в интернете и использование компромата против своих оппонентов». В оргокомитете премии сочли, что эти статьи оказали большое влияние на формирование новостной повестки и задали тон освещению действий Кремля.

Также в числе победителей оказались публикации журналистов про «армию троллей»; взлом серверов демократической партии; экс-помощника президента Украины Пола Манафорта, впоследствии возглавившего штаб Дональда Трампа; выгоде Кремля от разоблачений Wikileaks и другие.

Всего NYT получила в этом году три награды. Фотожурналист Дениэл Берехулак был отмечен за серию снимков о борьбе правительства Филиппин с наркотрафиком, а Кристофер Чиверс – за статью о молодом ветеране войны в Афганистане, страдающем посттравматическим стрессовым расстройством.

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в области журналистики, а также литературы, музыки и театра. Для участия в конкурсе материал должен быть опубликован в американской газете. New York Times наряду с Wall Street Journal и Washington Post является лидером по числу наград за всё время существования премии.

В понедельник, 10 апреля, исполнилось 170 лет со дня рождения американского журналиста и издателя Джозеф Пулитцер, в августе 1903 года создавшего на личные средства факультет журналистики в Колумбийском университете и учредившего Пулитцеровские премии.

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#политика #СМИ #США

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