До конца весны в Благовещенске побывают Митя Фомин, Дима Билан и Ани Лорак: анонс концертов

Фото: KudaGo.com

В апреле и мае в областной центр Приамурья приедут такие звезды, как Дима Билан, Митя Фомин, Ани Лорак, Евгений Дятлов, группы «Би-2» и «Слот». Кроме того, два спектакля привезет Московский независимый театр. Побывает с гастролями в Благовещенске и Имперский русский балет. Амур.инфо рассказывает, какие культурные мероприятия ждут горожан в апреле и мае.

Апрель

ОКЦ

16 апреля в 16:00 состоится цирковое шоу «Легенда дети богов» студии ОКЦ «Фаворит». Цена билетов: 400 рублей.

16 и 23 апреля в 11:00 артисты Общественно-культурного центра покажут музыкальную сказку «Фунтик». Цена билетов: 350 рублей.

22 апреля в 18:30 начнется отчетный концерт «Хроники» студии танца «Траффик». Цена билетов: 500 рублей.

23 апреля благовещенцы смогут провести вечер с певцом и актером Евгением Дятловым. Он выступит в 19:00 в сопровождении инструментального ансамбля «Акадэм-квинтет». Цена билетов – 1 500, 1 800, 2 000, 2 500 рублей.

25 апреля в 18:30 местная театральная студия «Дебют» покажет музыкальный спектакль «Нате Вам Нью-Йорк». Цена билетов: 300, 350 рублей.

26 апреля в 19:00 балет «Лебединое озеро» даст Имперский русский балет. Цена билетов: 1 200, 1 500, 1 900, 2 100, 2 300, 2 700 рублей.

27 апреля в 16:00 народный молодежный театра АмГУ «Глобус» покажет спектакль «Ромео и Джульетта: день сегодняшний». Цена билетов: 300 рублей.

28 апреля в 18:30 начнется юбилейный концерт народной студии художественной гимнастики «Грация» под названием «Наш путь – 25 лет». Цена билетов: 500 рублей.

30 апреля в 11:00 выступит вокальная группа «Здравушка». Концерт называется «В песне – душа России!». Цена билетов: 200 рублей.

Grand Arena Ostrova

11 апреля в 20:00 выступит группа «Руки вверх». Они привезут юбилейную программу, посвященную 20-летию коллектива. Цена билетов: 1 900 и 2 500 рублей.

21 апреля в 19:00 состоится концерт группы «Слот». Популярная рок-группа запускает широкое празднование своего 15-летия с большого сольного концерта. Цена билетов: 1 300 рублей.

26 апреля в 19:00 выступит группа «Би-2». Она подготовила новую концертную программу, получившую название Best of. На выступлениях Best of звучат все главные песни или greatest hits из всех выпущенных «Би-2» альбомов – от ранних пластинок до последних на данный момент студийных изданий. Сет-лист концертов состоит более чем из 20 композиций, причем некоторые из песен музыканты не исполняли со сцены уже более 10 лет. Цена билетов: от 1 000 до 3 500 рублей.

Амурская областная филармония

12 апреля и 14 апреля в 18:30 филармония приглашает на праздничный концерт, посвященный дню рождения культурного учреждения. В программе принимают участие все артисты филармонии: солисты, участники взрослых и детских коллективов. Первая часть – классический репертуар. Здесь своё творчество представят камерный хор «Возрождение», ансамбль народных инструментов «Карусель». Второе отделение в большей степени состоит из творческих экспериментов. В него войдут вокальные, инструментальные, хореографические и цирковые номера в исполнении шоу-балета «Максимум», «Амур-дуэта», детских коллективов: эстрадной студии «Феерия», театра танца «Дефи», цирка «Ап!», солистов филармонии Бориса Боровикова, Ирины и Ксении Атаковых, Сергея Терехова и других. Цена билетов: 500, 400, 300 рублей.

21 апреля в 18:30 состоится концерт из цикла «Музыкальные встречи». На сцене выступит оркестр русских народных инструментов Амурского колледжа искусств и культуры с программой «Оркестр собирает друзей». Цена билетов: 500, 400, 300 рублей.

25 апреля в 19:00 зрители увидят и услышат Митю Фомина с новой акустической программой «Завтра будет все по-другому». Пришедших ждет живой звук, монологи артиста и такие хиты, как «Все будет хорошо», «Огни большого города», «Чужие сны», а также новые песни впервые в инструментальном звучании. Цена билетов: 1 500, 1 400, 1 200, 1 000, 800, 500 рублей.

28 апреля в 19:00 пройдет концерт «Музыкальная шкатулка» из цикла «Возрождение в музее». Амурский камерный хор «Возрождение» исполнит песни «В горнице», «Старый конь», «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова», «Смуглянка» из фильма «В бой идут одни старики» и другие. Цена билетов: 400 рублей.

30 апреля в 18:00 в филармонии отметят Международный день джаза. На сцене выступит оркестр Amur Jazz Band. Цена билетов 1 000, 700, 500 рублей.

Май

ОКЦ

4 мая в 18:30 студия танца «Траффик» представит танцевальный спектакль о войне «Помни и живи». Цена билетов: 300 рублей.

8 мая в 19:00 в ОКЦ выступит Ани Лорак с шоу «Каролина». Цена билетов: 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500, 6 000 рублей.

12 мая в 16:00 начнется музыкальный рок-спектакль «Чужой боли – нет!». Цена билетов: 250 рублей.

14 мая в 10:00 состоится концерт детского театра песни «ОКЦент» «Детство с нами остается». Цена билетов: 300 рублей.

14 мая в 15:00 пройдет концерт коллектива ОКЦ «Зверомир» с участием ростовых кукол. Цена билетов: 400 рублей.

17 мая в 16:00 и в 19:00 для благовещенцев выступит хор Турецкого и Soprano с программой «Улыбка бога – радуга». Цена билетов: 2 500, 3 000, 3 200, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 рублей.

20 мая в 19:00 Московский независимый театр покажет спектакль по роману Льва Толстого «Анна Каренина». На сцену выйдут Жанна Эппле, Артем Лебедев, Диана Рогова, Сергей Митрюшкин, Игорь Зоров, Инна Рощина. Цена билетов: 1 000, 1 500, 1 800 рублей.

Также Московский независимый театр подготовил спектакль-сказку для всей семьи «Золушка». Его можно посмотреть 20 мая в 14:00. Цена билетов: 500, 600, 800, 1 000 рублей.

21 мая в 11:00 благовещенцы могут посмотреть музыкальный спектакль на английском языке «Пиноккио» от творческой студии английского языка ABC. Цена билетов: 300 рублей.

21 мая в 15:00 шоу-балет «Александрия» даст концерт «Ребята с нашего двора». Цена билетов: 500 рублей.

23 мая в 11:00 фольклорный ансамбль «Ладушки» выступит с программой «Вовка в тридевятом царстве». Цена билетов: 200 рублей.

24 мая в 19:00 в ОКЦ выступит Дима Билан с шоу «Неделимые». Цена билетов: 2 400, 2 600, 3 000, 3 400, 3 800, 4 200, 4 500, 4 800, 5 000 рублей.

Grand Arena Ostrova

2 мая в 19:00 в Благовещенске состоится концерт с участием звезд армянской эстрады. На сцене выступят Сильва Акобян и Араме. Цена билетов: 500, 700, 800, 1 000, 1 200, 1 500 рублей.

Амурская областная филармония

3 мая в 18:30 государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» даст концерт «Во славу Отечества!». Цена билетов: 500 рублей.

13 мая в 18:30 начнется концерт бардовской песни из цикла «Живая струна» под названием «Калейдоскоп». Цена билетов: 300 рублей.

24 мая в 18:30 состоится концерт ко Дню славянской письменности и культуры. Цена билетов: 500, 400, 300 рублей.

Информация взята с сайтов Общественно-культурного центра, ТРЦ «Острова» и Амурской областной филармонии

Просмотров всего: 318

#концерты #культура

распечатать