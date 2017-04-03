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11апреля
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В Благовещенске открылся новый круглосуточный спортивный бар

В Благовещенске открылся новый круглосуточный спортивный бар

Два больших экрана во всю стену, спортивная обстановка, вкусная еда и друзья рядом – вот что нужно настоящему болельщику, решили организаторы и открыли круглосуточный спортивный бар «Чемпион».

Открытие заведения состоялось в пятницу, 7 апреля, зал был заполнен посетителями. «Круглосуточно мы решили работать потому что все трансляции соревнований, которые проходят в Европе, Америке или западной части России, у нас выпадают на ночное время, а настоящим болельщикам хочется смотреть и сопереживать любимым командам», – рассказали учредители спортивного бара «Чемпион» Ирина Борозняк и Александр Якимович.

На открытии бара посостязаться пришлось и первым посетителям: отжимались, вспоминали на скорость имена чемпионов, считали забитые ими голы. «Нам так понравилось, – поделилась посетительница бара Анастасия, – это заведение с мужской харизмой, здесь интересный интерьер – грубые балки, сочетание фактур и главный персонаж – чувак над баром, которому мы придумали имя – Геннадий Петрович».

В выходные в «Чемпионе» собирались любители «Формулы-1», болельщики следили за этапами гонки в Шанхае. Анонсы ближайших трансляций можно найти на странице заведения в соцсетях.

«Мы хотим, чтобы это было заведение, куда жёны легко и просто отпустят своих мужчин: здесь нет танцев, здесь спорт, и у нас тут есть нарды, шашки, игры настольные. У нас здесь – суровый мужской досуг. И простая, понятная еда», – делится концепцией бара директор Ирина Борозняк. Днём заведение будет кормить всех желающих бизнес-ланчами, а вечером посетители могут выбрать блюда русской, американской или итальянской кухни. Спорт-бар расположен на углу улиц Ленина и Политехнической – неподалеку находятся несколько колледжей. Поэтому для студентов в спортбаре предусмотрены скидки.

Партнёрский материал

Просмотров всего: 2450

#жизнь #спорт #футбол

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Комментарии
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  • Arbitr

    Arbitr
    3 часа назад

    Ну хоть не опять бухалово!

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    ArbitrНу хоть не опять бухалово!


    На фото ,за спиной учредителей барная стойка с алкоголем... Значит всё в порядке,бухать не будут,на хлеб намажут...

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Очередной бухандос, только телевизеры побольше. Профиль бухаловки будет зависеть от канала на телевизоре, легким движением руки на пульте-опа, а это уже не спорт-бар, а какой-нибудь блекджек со стриптизом :)

  • Вежливый

    Вежливый
    2 часа назад

    Что то стилизация для спорт бара не але.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    Вежливый

    Что то стилизация для спорт бара не але.



    интерьер до боли знакомый. сперва вообще подумал что это бар дизель переделали, потом только на фасад внимание обратил. а куклу сперли в швейке.

  • Вежливый

    Вежливый
    2 часа назад

    Johnny-Bi
    Вежливый

    Что то стилизация для спорт бара не але.



    интерьер до боли знакомый. сперва вообще подумал что это бар дизель переделали, потом только на фасад внимание обратил. а куклу сперли в швейке.


    Я вот по спорт барам как то не ходок. У нас гараж с проектором и интернетом для этих целей. Видимо не любят у нас заморачиваться с интерьерами , проще скопировать, причем убого скопировать. Есть одна пивная, которая в дни хороших матчей будет работать до победного, вот там даже поинтереснее.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    ВежливыйЧто то стилизация для спорт бара не але.


    меня лично такой "экономный дизайн" настораживает и отпугивает. Думаю, это очередной бар с "коппеечным пивандосом", рассчитаный на самый непритязательный контингент.

  • Вежливый

    Вежливый
    2 часа назад

    alex 3
    ВежливыйЧто то стилизация для спорт бара не але.


    меня лично такой "экономный дизайн" настораживает и отпугивает. Думаю, это очередной бар с "коппеечным пивандосом", рассчитаный на самый непритязательный контингент.


    Может быть. Просто улыбает что в статье написано спортивный дизайн и висит бочонок из под пива и автомобильные номера. Или мото спорт класса?!) в общем они даже банально шарфы/постеры/фото/флажки разных команд не додумались повесить. Бильярда тож нет, и аппарата с грушей по которой весело лупить. Даже обычной банальщины нет.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Привет жителям дома по Политехнической,30! Я думаю, они будут особенно счастливы! Итак в этом районе вечно бухие студенты, так еще теперь и круглосуточно! Для оптимистов - знаю о чем говорю, жильцы моего дома перекрестились, когда спортбар Мохаммед Али закрылся! Терпели круглосуточный ор под окнами.....

  • Irusik1980

    Irusik1980
    1 час назад

    Зашли вчера с девчонками так сказать на разведку,все очень круто,на входе охране,все культурно смотрели трансляцию ,никакой бичевы и бухариков нет ,теперь не страшно нашей компанией ходить хоть в это заведение ,все прилично,все отлично !!!

  • Ага!_Щщас!

    Ага!_Щщас!
    1 час назад

    мда... очередная тошниловка с продолжительностью работы не более полутора лет. Смотреть 2 часовой матч на таких шконках - сомнительное удовольствие. Больше похоже на узбечку, честно говоря. А эта картошка-фри на затхлом листе салата... А интерьер с автомобильными номерами и мотоциклом... В общем пивнуха дешевая на райончике.

    Вот спорт бар http://biz911.net/upload/medialibrary/a47/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0.PNG

  • Вежливый

    Вежливый
    56 минут назад

    Irusik1980Зашли вчера с девчонками так сказать на разведку,все очень круто,на входе охране,все культурно смотрели трансляцию ,никакой бичевы и бухариков нет ,теперь не страшно нашей компанией ходить хоть в это заведение ,все прилично,все отлично !!!


    Как оперативно то))) отзыв то ваш слаб очень: Ни чеков, ни фото. И подпись ваша настараживает.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    37 минут назад

    поразглядывал интерьер по пристальнее..

    мне кажется это лайвхак "как из говна и палок собрать питейку"

  • dance

    dance
    28 минут назад

    А чьих кистей работы кто дизайнер, любопытно узнать?

  • m007

    m007
    11 минут назад



    В Благовещенске открылся новый круглосуточный спортивный бар



    Амурская область спортивная.

    Литробол

    в этом виде спорта нам нет равных.

    Че лицемерить.

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