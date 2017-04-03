В Благовещенске открылся новый круглосуточный спортивный бар

Два больших экрана во всю стену, спортивная обстановка, вкусная еда и друзья рядом – вот что нужно настоящему болельщику, решили организаторы и открыли круглосуточный спортивный бар «Чемпион».

Открытие заведения состоялось в пятницу, 7 апреля, зал был заполнен посетителями. «Круглосуточно мы решили работать потому что все трансляции соревнований, которые проходят в Европе, Америке или западной части России, у нас выпадают на ночное время, а настоящим болельщикам хочется смотреть и сопереживать любимым командам», – рассказали учредители спортивного бара «Чемпион» Ирина Борозняк и Александр Якимович.

На открытии бара посостязаться пришлось и первым посетителям: отжимались, вспоминали на скорость имена чемпионов, считали забитые ими голы. «Нам так понравилось, – поделилась посетительница бара Анастасия, – это заведение с мужской харизмой, здесь интересный интерьер – грубые балки, сочетание фактур и главный персонаж – чувак над баром, которому мы придумали имя – Геннадий Петрович».

В выходные в «Чемпионе» собирались любители «Формулы-1», болельщики следили за этапами гонки в Шанхае. Анонсы ближайших трансляций можно найти на странице заведения в соцсетях.

«Мы хотим, чтобы это было заведение, куда жёны легко и просто отпустят своих мужчин: здесь нет танцев, здесь спорт, и у нас тут есть нарды, шашки, игры настольные. У нас здесь – суровый мужской досуг. И простая, понятная еда», – делится концепцией бара директор Ирина Борозняк. Днём заведение будет кормить всех желающих бизнес-ланчами, а вечером посетители могут выбрать блюда русской, американской или итальянской кухни. Спорт-бар расположен на углу улиц Ленина и Политехнической – неподалеку находятся несколько колледжей. Поэтому для студентов в спортбаре предусмотрены скидки.

Партнёрский материал

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#жизнь #спорт #футбол

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