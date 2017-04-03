Гипермаркетам могут запретить работать в воскресенье

Фото: Калуга 24

Парламентарии разрабатывают проект закона, который ограничит время работы гипермаркетов в России. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, передаёт ТАСС.

«У нас уже готовы поправки в закон “О торговле”: это ограничение работы в выходные дни. В субботу – до 16:00, в воскресенье – не работать вообще, а в будни – до 21:00, никаких 24-часовых гипермаркетов», – подчеркнул представитель Совфеда, отметив, что законопроект будет внесён в осеннюю сессию парламента. По словам Лисовского, документ направлен на поддержку малых предприятий торговли (с одной-двумя кассами).

«Работа ведётся, мы пытаемся договориться с Минпромторгом, Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой, чтобы это была согласованная позиция», – сказал он. Лисовский также добавил, что торговые сети будут привлекаться к обсуждению: это «будут совместные поправки рабочей группы Яровой» и комитета по аграрно-продовольственной политике.

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