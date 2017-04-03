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11апреля
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Гипермаркетам могут запретить работать в воскресенье

Гипермаркетам могут запретить работать в воскресенье
Фото: Калуга 24

Парламентарии разрабатывают проект закона, который ограничит время работы гипермаркетов в России. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, передаёт ТАСС.

«У нас уже готовы поправки в закон “О торговле”: это ограничение работы в выходные дни. В субботу – до 16:00, в воскресенье – не работать вообще, а в будни – до 21:00, никаких 24-часовых гипермаркетов», – подчеркнул представитель Совфеда, отметив, что законопроект будет внесён в осеннюю сессию парламента. По словам Лисовского, документ направлен на поддержку малых предприятий торговли (с одной-двумя кассами).

«Работа ведётся, мы пытаемся договориться с Минпромторгом, Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой, чтобы это была согласованная позиция», – сказал он. Лисовский также добавил, что торговые сети будут привлекаться к обсуждению: это «будут совместные поправки рабочей группы Яровой» и комитета по аграрно-продовольственной политике.

Просмотров всего: 3418

#закон #российская власть #торговля

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    А с людьми ,согласовывать необязательно ,а?кто покупает там продукты,или согласования только на уровне чиновников.Да уж ...

  • Turist

    Turist
    3 часа назад

    Идиоты... делом бы занялись в своей думе...

  • EraDanTi

    EraDanTi
    3 часа назад

    Эх, всё в российской экономике хорошо, вот только гипермаркеты по воскресеньям работают! Сейчас каааак запретим - и сразу жить станет радостнее и веселее. *где тут смайлик рукалицо?*

  • Серьезная девушка

    Серьезная девушка
    3 часа назад

    оооооо амуринфо гении)) прочитали эту новость в комментариях под постом об открытии супермаркета самбери и стырили её как новость дня

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    до 2011 г в Австралии так и было - все суперы не работали в воскресенье, в субботу пол-дня. Это все объяснялось заботой о людях, чтобы семьи проводили время вместе, а не шопились, чтобы работники магазинов имели нормальный выходной. К сожалению, потом ритейлеры пролоббировали свои интересы и теперь суперы работают 7 дней в неделю.

    Здорово, если в России удастся прикрыть суперы на выходных.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    3 часа назад

    oenesterov

    до 2011 г в Австралии так и было - все суперы не работали в воскресенье, в субботу пол-дня. Это все объяснялось заботой о людях, чтобы семьи проводили время вместе, а не шопились, чтобы работники магазинов имели нормальный выходной. К сожалению, потом ритейлеры пролоббировали свои интересы и теперь суперы работают 7 дней в неделю.

    Здорово, если в России удастся прикрыть суперы на выходных.



    а при чем тут Австралия?

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Дмитрий Дмитриевич

    oenesterov

    до 2011 г в Австралии так и было - все суперы не работали в воскресенье, в субботу пол-дня. Это все объяснялось заботой о людях, чтобы семьи проводили время вместе, а не шопились, чтобы работники магазинов имели нормальный выходной. К сожалению, потом ритейлеры пролоббировали свои интересы и теперь суперы работают 7 дней в неделю.

    Здорово, если в России удастся прикрыть суперы на выходных.



    а при чем тут Австралия?



    просто привел пример из жизни - когда суперы не работали в выходные, то покупки на неделю делаешь поздно вечером в будни (ну или идешь в "пятерочку" в соседнем подъезде), а в выходные больше времени проводишь с семьей.



  • Бодрячок

    Бодрячок
    3 часа назад

    Сборище безмозглых ДЦПшников, место на зонах для этих заворовавшихся дармоедов всегда готово. Эх 17 год. Эх чую что-то будет. Ленин, где ты?!!! Пора расстреливать опять чинушную шайку

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    3 часа назад

    Ну да, "больше времени с семьей"... С работы еле ноги волочишь, пока ребенка с сада заберешь (ну если ребенок - школьник, то надо еще с уроками разобраться), пока ужин сготовишь, приготовишь всё на завтра (кому что надеть, что с собой взять), пока в душ, мелкого тож в душ...три раза в неделю сюда еще надо вклинить "сходить в спортзал"... Ложишься спать в лучшем случае в 23 часа, а в 6 утра - здравствуй новый день! Какие покупки в будни могут быть??? Если только за пакетом молока (как буквально, так и нет)... Как раз-таки гипермаркеты и экономят время - потрать час (+ - стояние в очереди) и остальное время проводи с семьей... Разумнее.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Екатерина_acdc

    Ну да, "больше времени с семьей"... С работы еле ноги волочишь, пока ребенка с сада заберешь (ну если ребенок - школьник, то надо еще с уроками разобраться), пока ужин сготовишь, приготовишь всё на завтра (кому что надеть, что с собой взять), пока в душ, мелкого тож в душ...три раза в неделю сюда еще надо вклинить "сходить в спортзал"... Ложишься спать в лучшем случае в 23 часа, а в 6 утра - здравствуй новый день! Какие покупки в будни могут быть??? Если только за пакетом молока (как буквально, так и нет)... Как раз-таки гипермаркеты и экономят время - потрать час (+ - стояние в очереди) и остальное время проводи с семьей... Разумнее.



    так в субботу до обеда будут работать? Или еще какие-нибудь трудности придумаете?



    А о работниках магазинов подумали? Пусть отдыхают в воскресенье как все люди.



  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Бодрячок

    Сборище безмозглых ДЦПшников, место на зонах для этих заворовавшихся дармоедов всегда готово. Эх 17 год. Эх чую что-то будет. Ленин, где ты?!!! Пора расстреливать опять чинушную шайку



    о.о.... экстремизм! по отношению к социальной группе "чиновники"



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    oenesterovдо 2011 г в Австралии так и было - все суперы не работали в воскресенье, в субботу пол-дня. Это все объяснялось заботой о людях, чтобы семьи проводили время вместе, а не шопились, чтобы работники магазинов имели нормальный выходной. К сожалению, потом ритейлеры пролоббировали свои интересы и теперь суперы работают 7 дней в неделю.

    Здорово, если в России удастся прикрыть суперы на выходных.


    Одна торговая фирма в Благовещенске, с которой я уволился пару лет назад, работает с 8.00 до 20.00 каждый будний день(не редко и до 21.00), в субботу минимум до 16.00, но бывает и до 18.00. Что ты этим людям скажешь? Это очередная бредовая идея абсолютно туповатых людей. Благо, что такого не будет.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Екатерина_acdc

    Ну да, "больше времени с семьей"... С работы еле ноги волочишь, пока ребенка с сада заберешь (ну если ребенок - школьник, то надо еще с уроками разобраться),



    А разве ребёнок не должен САМ делать домашнее задание? А проверить его - дело 10 минут. У самого две племяшки, так что не вижу ничего такого сверхсложного. Хотя для современной ожп, у которой такой тяжкий домашний труд - нажать пару кнопок на технике...

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    oenesterov

    Дмитрий Дмитриевич

    oenesterov

    до 2011 г в Австралии так и было - все суперы не работали в воскресенье, в субботу пол-дня. Это все объяснялось заботой о людях, чтобы семьи проводили время вместе, а не шопились, чтобы работники магазинов имели нормальный выходной. К сожалению, потом ритейлеры пролоббировали свои интересы и теперь суперы работают 7 дней в неделю.

    Здорово, если в России удастся прикрыть суперы на выходных.



    а при чем тут Австралия?



    просто привел пример из жизни - когда суперы не работали в выходные, то покупки на неделю делаешь поздно вечером в будни (ну или идешь в "пятерочку" в соседнем подъезде), а в выходные больше времени проводишь с семьей.



    Менталитет российский отличается от австралийского. Никуда от него не денешься.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    paravis

    oenesterov

    Дмитрий Дмитриевич

    oenesterov

    до 2011 г в Австралии так и было - все суперы не работали в воскресенье, в субботу пол-дня. Это все объяснялось заботой о людях, чтобы семьи проводили время вместе, а не шопились, чтобы работники магазинов имели нормальный выходной. К сожалению, потом ритейлеры пролоббировали свои интересы и теперь суперы работают 7 дней в неделю.

    Здорово, если в России удастся прикрыть суперы на выходных.



    а при чем тут Австралия?



    просто привел пример из жизни - когда суперы не работали в выходные, то покупки на неделю делаешь поздно вечером в будни (ну или идешь в "пятерочку" в соседнем подъезде), а в выходные больше времени проводишь с семьей.



    Менталитет российский отличается от австралийского. Никуда от него не денешься.



    ну я бы так не сказал, у нормальных людей менталитет похож.



  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    амуринфа, чего вы народ колобродите? Этой новости уже 1,5 недели. И были сообщения от всяких министерств, что не поддержат эту идею.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Вы чё так переживаете то? Я вот не припомню ни одного гипермаркета в Благовещенске, или мож у вас где-то он между гаражами затерялся?

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    1 час назад

    Внучка деда

    Вы чё так переживаете то? Я вот не припомню ни одного гипермаркета в Благовещенске, или мож у вас где-то он между гаражами затерялся?



    Я так понимаю, тут главное шум поднять! А что, где, кого и как - это дело уже второй важности!

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    1 час назад

    oenesterov

    Екатерина_acdc

    Ну да, "больше времени с семьей"... С работы еле ноги волочишь, пока ребенка с сада заберешь (ну если ребенок - школьник, то надо еще с уроками разобраться), пока ужин сготовишь, приготовишь всё на завтра (кому что надеть, что с собой взять), пока в душ, мелкого тож в душ...три раза в неделю сюда еще надо вклинить "сходить в спортзал"... Ложишься спать в лучшем случае в 23 часа, а в 6 утра - здравствуй новый день! Какие покупки в будни могут быть??? Если только за пакетом молока (как буквально, так и нет)... Как раз-таки гипермаркеты и экономят время - потрать час (+ - стояние в очереди) и остальное время проводи с семьей... Разумнее.



    так в субботу до обеда будут работать? Или еще какие-нибудь трудности придумаете?

    А о работниках магазинов подумали? Пусть отдыхают в воскресенье как все люди.



    Вначале хотел Екатерине плюсануть, а потом подумал: а ведь правда, есть же суббота! Да и у того, кто в гипермаркетах работают тоже есть семьи! Пусть люди отдыхают!

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    1 час назад

    Внучка деда

    Вы чё так переживаете то? Я вот не припомню ни одного гипермаркета в Благовещенске, или мож у вас где-то он между гаражами затерялся?



    А Острова и Перекресток это не гипермаркеты?

  • Внучка деда

    Внучка деда
    1 час назад

    Фанат_BLG, это торговые центры. Самбери будет гипермаркетом

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    oenesterov
    Екатерина_acdc

    Ну да, "больше времени с семьей"... С работы еле ноги волочишь, пока ребенка с сада заберешь (ну если ребенок - школьник, то надо еще с уроками разобраться), пока ужин сготовишь, приготовишь всё на завтра (кому что надеть, что с собой взять), пока в душ, мелкого тож в душ...три раза в неделю сюда еще надо вклинить "сходить в спортзал"... Ложишься спать в лучшем случае в 23 часа, а в 6 утра - здравствуй новый день! Какие покупки в будни могут быть??? Если только за пакетом молока (как буквально, так и нет)... Как раз-таки гипермаркеты и экономят время - потрать час (+ - стояние в очереди) и остальное время проводи с семьей... Разумнее.



    так в субботу до обеда будут работать? Или еще какие-нибудь трудности придумаете?



    А о работниках магазинов подумали? Пусть отдыхают в воскресенье как все люди.





    Рядовые работники супермаркетов работают посменно - два через два. Начальство, бухгалтерия и т.п. работают пятидневку. Так что не надо чушь нести.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Фанат_BLG
    oenesterov

    Екатерина_acdc

    Ну да, "больше времени с семьей"... С работы еле ноги волочишь, пока ребенка с сада заберешь (ну если ребенок - школьник, то надо еще с уроками разобраться), пока ужин сготовишь, приготовишь всё на завтра (кому что надеть, что с собой взять), пока в душ, мелкого тож в душ...три раза в неделю сюда еще надо вклинить "сходить в спортзал"... Ложишься спать в лучшем случае в 23 часа, а в 6 утра - здравствуй новый день! Какие покупки в будни могут быть??? Если только за пакетом молока (как буквально, так и нет)... Как раз-таки гипермаркеты и экономят время - потрать час (+ - стояние в очереди) и остальное время проводи с семьей... Разумнее.



    так в субботу до обеда будут работать? Или еще какие-нибудь трудности придумаете?

    А о работниках магазинов подумали? Пусть отдыхают в воскресенье как все люди.



    Вначале хотел Екатерине плюсануть, а потом подумал: а ведь правда, есть же суббота! Да и у того, кто в гипермаркетах работают тоже есть семьи! Пусть люди отдыхают!


    Ну вы бы хоть разобрались в тонкостях работы самообслужки, прежде чем выводы свои писать.

  • Лариска

    Лариска
    1 час назад

    Бесплатная реклама?)

    Да еще и не свежая)

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    46 минут назад

    Очередной пиар чиновника, надо как-то о себе напомнить. Накурятся конопли амурской и дуркуют в своей Москве, такого уже навыдумывали, работать невозможно. В стране какое-то отчетное РАБСТВО. Вы что творите, терпению есть предел, спуститесь на землю с Марса господа чинуши.

  • sinica

    sinica
    36 секунд назад

    Малые троговые точки- это там где продукты не первой свежести и цены в 2 раза выше чем в супермаркетах? Все! Подумали о народе! Наконец то!

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