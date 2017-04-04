Ожидается новый виток подорожания машин: обзор прессы

Фото: motorroar.ru

В Амурской области планируют строить четвертую ГЭС; на автозапчасти хотят устанавливать чипы; популярных у детей кукол собираются изъять из продажи – о чем пишет пресса, рассказывает Павел Савинкин, ведущий «Авторадио-Благовещенск».

Вам статья

«Амурская правда» сегодня прощается с народным артистом, народным любимцем – Владимиром Матвеевым. «Не выкарабкался… Скорбим», – склоняет голову автор обзора.

Еще здесь о том, что в области планируют построить четвертую ГЭС. Над ее проектом уже работает компания «РусГидро». Один из ее руководителей выразил надежду, что компания сумеет убедить правительство в том, что стройка нужна России.

Не пропусти

В «Российской газете», в статье «Люди гибнут за деталь» пишут о том, что каждая вторая запчасть на нашем автомобильном рынке – контрафактная, что ведет к неисправностям техники и, как следствие – ДТП. Поэтому пришла пора запчасти чипировать. Правда, эксперты утверждают, что установка чипов на детали значительно увеличит стоимость запчастей, но вряд ли именно этот аспект будет волновать чиновников.

Также в номере

Кстати, о ценах. В другой статье этой же газеты («Весна греет ценник») рассказывается о том, что ожидается новый виток подорожания машин. Правда, автотранспорт будет дорожать не резко, чтобы не отпугнуть покупателей. С другой стороны, система автокредитования сегодня настолько соблазнительна, что машину готовы купить даже те, кому она не нужна.

Полный абзац

Обязательно прочтите материал Александра Ярошенко «Электронная тишина» – о том, как наш амурский минздрав потратил почти 160 миллионов рублей на информационную систему, которая попросту не работает. Правда, согласно приемочным актам, в ней всё четко и без сбоев.

Стоит прочитать и ту статью, уверен Павел Андреевич, в которой говорится о том, что скоро популярных у детей кукол – фей, Русалочек, Карлсонов и прочих Буратин – изымут из продажи: согласно техническому регламенту таможенного союза, куклы должны изображать образ физически здорового человека. А пропеллер... на спине – признаком здоровья никак не является.

Напишут же такое

А еще «Российская газета» сегодня выясняла, почему многие жители нашей страны задерживаются на работе. Читатели могут подумать, для того, чтобы заработать больше денег? Чтобы заслужить похвалу начальства? Чтобы «раздавить» с коллегой бутылочку «чего покрепче»? Чтобы, в конце концов, добиться долго не получаемого положительного результата? А вот и нет! Просто на работе люди прячутся от домашних забот! Как выяснили социологи, многие просто-напросто таким образом отлынивают от приготовления борща, заколачивания гвоздей и выноса мусора!

«Кстати, отлынивание от домашних забот совсем не мешает «раздавить» то, «что покрепче». Ну, вы знаете», – замечает Павел Савинкин.

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда», рассказывающая о том, что Трамп россиянам совсем не друг, что он показал наконец-то свой волчий нрав.

Еще здесь о том, что готовятся изменения в ПДД.

Еще пишут, что в Совет Федерации поступило предложение об ограничении работы гипермаркетов (это делается в целях защиты мелких торговцев).

Но самое запоминающееся – большая статья о том, как британский коллекционер купил советский танк (заметьте, всего за 37 тысяч долларов) и обнаружил в баке 5 слитков золота по 5 килограммов каждый – на 2,5 миллиона долларов!

И озадачившись вопросом – «где бы прикупить такой танчишко?!» – обозреватель обзор завершает.

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