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Возможны осадки: прогноз погоды в Амурской области на 11 апреля

Возможны осадки: прогноз погоды в Амурской области на 11 апреля
Фото: instagram

В Амурской области 11 апреля установится переменная облачность, местами ожидаются слабые осадки в виде дождя или мокрого снега. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, местами ускоряясь до 13-18 метров в секунду. Термометры покажут плюс 5…10 градусов, по северу – от нуля до плюс 5, местами – до минус 5.

В Благовещенске в 6 часов утра было 7 градусов ниже нуля. Западный ветер дул со скоростью 2-11 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможны слабые осадки. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура составит плюс 4…6 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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