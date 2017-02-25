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В Благовещенске ко Дню космонавтики машины выстроились в форме ракеты

В Благовещенске ко Дню космонавтики машины выстроились в форме ракеты

В понедельник, 10 апреля, в Благовещенске прошел необычный флешмоб. 112 автомобилей выстроились в форме ракеты и букв «СССР». Акцию приурочили ко Дню космонавтики.

Как сообщили Амур.инфо в мэрии, инициатором флешмоба выступил автоклуб Subaru Club Amur Region. Его члены обратились в администрацию с предложением провести акцию на 9 мая. Но им предложили сначала отметить подобным образом День космонавтики.

«Мы также подали заявку в Книгу рекордов России на оригинальность идеи. Потому что мы изображали ракету в полете, то есть фары на автомобилях зажигались постепенно. Заявку рассматривают в течение 7 рабочих дней, пока ответа мы не получили», – сообщила администратор автоклуба Оксана Крицкая.

Члены Subaru Club Amur Region заранее измерили площадку возле ТРЦ «Острова», где собирались выстраивать машины, и нарисовали схему. Построение начали в 20:30. Через полтора часа стали вести съемку с помощью квадрокоптера.

«Все участники получили заряд хорошего настроения, пообщались. Атмосфера была замечательная», – добавила Оксана.

Следующий флешмоб автомобилисты планируют провести на 9 мая. Машины выстроятся в форме звезды и надписи. Какой – «9 Мая» или «Победа» – еще не решили.

Просмотров всего: 1573

#космос

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Комментарии
Показать все (36) Обсудить на форуме
  • Holmes

    Holmes
    5 часов назад

    http://www.amur.info/news/2017/04/10/123104 а обещали 130, вот и верь после этого людям )

  • Graf1977

    Graf1977
    4 часа назад

    почему то, все эти флеш мобы ассоциируются с котом которому делать не чего )))

  • виталя1979

    виталя1979
    4 часа назад

    по идее -если изобразили ракету в полете то и машины должны были стоять наоборот -фарами к "хвосту". А так -просто постепенно зажгли фары и усе.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Везде дурят. Там недовешивают, там недоливают... с несчастными ракетами и то недобрали.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    Пичалька, ну

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    4 часа назад

    Один я увидел бутылку?

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Василий Кленин

    Один я увидел бутылку?



    Машин не хватило на ракету. Хватило только на бутылку. Расея.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Василий Кленин

    Один я увидел бутылку?



    Только хотел написать, на что ракета похожа на полторашку :)

  • Сыроежка

    Сыроежка
    4 часа назад

    напоминает как пи советской власти все делали Фигуры такие из людей: звезда, ракета, победа в революции, Слава КПСС и т.д. Теперь тоже, только из машин. Давайте еще кораблик ко дню ВМФ, рельсы ко дню железнодорожника и тазик оливье к 7 ноября

  • Елена Юрьевна

    Елена Юрьевна
    4 часа назад

    Каждый видит ТО, что хочет.... Ребята МОЛОДЦЫ!!!

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Елена Юрьевна

    Каждый видит ТО, что хочет.... Ребята МОЛОДЦЫ!!!



    Точно! Если есть желание вместо бутылки узреть ракету - никто не запретит! )))

    Ребята молодцы!!!

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Это... а как с рекламой алкогольной продукции? Может прокуратуре стоит подтянуться?

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    Ну что за люди, любое начинание обосрать готовы

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    anschutka

    Ну что за люди, любое начинание обосрать готовы



    Так это было только начало?

    Вангую следующий шедевр - граненый стакан

  • архаровец77

    архаровец77
    3 часа назад

    Ракета понятно, но что это за сбор мащин рядом? немного мешают, а так молодцы!!!

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    3 часа назад

    Елена Юрьевна

    Каждый видит ТО, что хочет.... Ребята МОЛОДЦЫ!!!



    Тут с вами не поспоришь))

    С другой стороны - а чего тогда заморачиваться. Поставь машины как попало - и каждый будет видеть то, что он хочет ;)

  • архаровец77

    архаровец77
    3 часа назад

    блин оказывается это буквы СССР, не разобрал.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    3 часа назад

    Так то,чтоб показать что она летит,авто надо было в другую сторону направлять.А вообще молодцы,немного подкоректируют фигуру и можно флешмоб ко дню борьбы со спидом сделать)

  • одержимый

    одержимый
    3 часа назад

    Молодцы ребята !!!! И не слушайте никого . Особенно тех кто бутылку увидел. Алкаши гаражные

  • Bagirochka

    Bagirochka
    3 часа назад

    Мда...Как обычно, всем недовольны...Хорошо сидеть на стуле , глядя на экран,и давать советы либо глумиться... Да, народ приехал меньше, чем заявили...Но это не от организаторов зависит, кто как смог, так и подъехал...Люди нашли время, приехали...Пообщались и разъехались... Молодцы...

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Bagirochka

    Мда...Как обычно, всем недовольны...Хорошо сидеть на стуле , глядя на экран,и давать советы либо глумиться... Да, народ приехал меньше, чем заявили...Но это не от организаторов зависит, кто как смог, так и подъехал...Люди нашли время, приехали...Пообщались и разъехались... Молодцы...



    Что заявили?

  • Громова

    Громова
    3 часа назад

    а СССР где там? не виДююю ничего подобного

  • Б-29

    Б-29
    3 часа назад

    anschutka

    Ну что за люди, любое начинание обосрать готовы

    Да, такую идею обговняли.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    А! Понял. Это наш ответ америкосам на их ракетный удар? Типа, бутылками забросаем? Оставшимися с СССР.

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    2 часа назад

    Ну ладно вам. Что взъелись. Нормалт вышло. В следующий раз исправят недостатки и будет отлично.

  • Сергеевна113

    Сергеевна113
    2 часа назад

    Вам бы вот всем го..на надо подбросить.....правильно выше написали «каждый видит то, что хочет...» заначит бухать заканчивайте раз бутылки мерещатся! Сидят тут...диванные критики, пропердывают штаны свои, и пишут всякое го..но! Мозгов больше не хватает же! вы даже и такого не сможете сделать! А ребята молодцы все равно! Были не большие недочеты, в следующий раз исправят! А вы.... не люди, все только обос..ть и можете.

  • loca-loca

    loca-loca
    2 часа назад

    Ну классно!!!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сергеевна113

    Вам бы вот всем го..на надо подбросить.....правильно выше написали «каждый видит то, что хочет...» заначит бухать заканчивайте раз бутылки мерещатся! Сидят тут...диванные критики, пропердывают штаны свои, и пишут всякое го..но! Мозгов больше не хватает же! вы даже и такого не сможете сделать! А ребята молодцы все равно! Были не большие недочеты, в следующий раз исправят! А вы.... не люди, все только обос..ть и можете.



    Гыг. Картинка с бутылкой. На это нужны большие мозги. Это был шедевр мысли благовещенской администрации. Все просто в шоке от такой широты ума!

    А мы так безмозглыми и помрем. От зависти.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хмык

    anschutka

    Ну что за люди, любое начинание обосрать готовы



    Так это было только начало?

    Вангую следующий шедевр - граненый стакан



    Машины нет, но за такую идею постою, где сбор?



    Если не сегодня, то может даже кого из "лошадных" друзей-подруг уговорю



  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    1 час назад

    виталя1979

    да че вы тут орете - интернет срачь и троллинг -это тепреь с нами навсегда. Даже если я к прмиеру не думаю так-мне все равно хочется иногда насрать в душу - к примеру. А другие типо девушек -комментаторов так реагируют на это -как будто -песдец -земля остановилась и их задели за живое. Это обычная тема общения в интернете - будете продолжать -вас еще больше обсерят и не остановятся -поберегите свои нервы.



    Тоже не понимаю, как они вообще живут то, если в нете у них так подгорают пуканы? А про троллинг и флуд столько всего написано, уже наверное и диссертации защищаются по этой теме.

  • А.Кузнецов

    А.Кузнецов
    1 час назад

    Василий Кленин

    Один я увидел бутылку?



    Да это же презерватив

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Dr.SaVaNt

    А вообще молодцы,немного подкоректируют фигуру и можно флешмоб ко дню борьбы со спидом сделать)



    А.Кузнецов, вот это круче!

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    1 час назад

    ЛайКа

    Dr.SaVaNt

    А вообще молодцы,немного подкоректируют фигуру и можно флешмоб ко дню борьбы со спидом сделать)



    А.Кузнецов, вот это круче!



    Кто о чём, а Лайка всё о писюнах презервативах...

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Хорошо, что активисты и организаторы этого действа, пропустили (и никак не отметили) день контрацепции.:-) :-) :-)

  • Сергеевна113

    Сергеевна113
    1 час назад

    Идиоты.

  • ilyas72

    ilyas72
    58 минут назад

    Член с яйцами совпадение не думаю такое положение дел в космонавтике это завуалированное послание властям полиция не доглядела

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