В Благовещенске ко Дню космонавтики машины выстроились в форме ракеты

В понедельник, 10 апреля, в Благовещенске прошел необычный флешмоб. 112 автомобилей выстроились в форме ракеты и букв «СССР». Акцию приурочили ко Дню космонавтики.

Как сообщили Амур.инфо в мэрии, инициатором флешмоба выступил автоклуб Subaru Club Amur Region. Его члены обратились в администрацию с предложением провести акцию на 9 мая. Но им предложили сначала отметить подобным образом День космонавтики.

«Мы также подали заявку в Книгу рекордов России на оригинальность идеи. Потому что мы изображали ракету в полете, то есть фары на автомобилях зажигались постепенно. Заявку рассматривают в течение 7 рабочих дней, пока ответа мы не получили», – сообщила администратор автоклуба Оксана Крицкая.

Члены Subaru Club Amur Region заранее измерили площадку возле ТРЦ «Острова», где собирались выстраивать машины, и нарисовали схему. Построение начали в 20:30. Через полтора часа стали вести съемку с помощью квадрокоптера.

«Все участники получили заряд хорошего настроения, пообщались. Атмосфера была замечательная», – добавила Оксана.

Следующий флешмоб автомобилисты планируют провести на 9 мая. Машины выстроятся в форме звезды и надписи. Какой – «9 Мая» или «Победа» – еще не решили.

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#космос

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