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870 лет назад было впервые упомянуто слово «Москва»

870 лет назад было впервые упомянуто слово «Москва»
Фото: mytravelbook.org

(4) 11 апреля 1147 года Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу фразой «Приди ко мне, брате, в Москов». Благодаря летописному упоминанию о встрече «в Москове», князь вошел в историю как «основатель Москвы».

Согласно различным летописям и данным археологических раскопок, Москва основана значительно раньше 1147 года. Вскрыты остатки деревянной мостовой 11 века, и первое упоминание свидетельствует о том, что в городе была временная резиденция Суздальского князя Юрия Долгорукого.

* * *

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов – граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них – около 2 миллионов детей.

Сегодня во многих странах проходят различные памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминовение погибших, поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.

* * *

160 лет назад русский царь Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла. Также был утверждён весь комплект государственных гербов – Большой, Средний и Малый, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. В мае 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений просуществовали до 1917 года. Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены.

Двуглавый орёл вернулся на герб страны только в 1993 году, когда Указом Президента был введён новый государственный герб – двуглавый орёл, рисунок которого выполнен по мотивам герба Российской империи.

* * *

75 лет назад родился лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Анатолий Березовой. С 13 мая по 10 декабря 1982 года полковник Березовой в качестве командира экипажа наряду с бортинженером Валентином Лебедевым совершил полёт в космос на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Союз Т-5» – «Салют-7». В ходе 211-суточного космического полёта экипаж выполнил около 300 экспериментов и исследований, среди которых были медико-биологические, гео- и астрофизические, технические и другие. 30 июля Березовой и Лебедев совершили выход в открытый космос, длившийся 2 часа 33 минуты. Космонавты демонтировали и частично заменили аппаратуру на внешней поверхности станции, а также вывели в космос искусственные спутники Земли «Искра-2» и «Искра-3».

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#история #космос #память #праздники

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Комментарии
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  • Б-29

    Б-29
    3 часа назад

    870 ЛЕТ НАЗАД БЫЛО ВПЕРВЫЕ УПОМЯНУТО СЛОВО «МОСКВА».

    А сколько лет назад впервые упомянуто слово мАсква?

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Москва – это фраза на иврите, которая означает в самом деле “фиксированный налог”.

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Есть мнение, что это произошло немного позднее. После Куликовской битвы.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    молокан

    Есть мнение, что это произошло немного позднее. После Куликовской битвы.



    :)

  • молокан

    молокан
    22 минуты назад

    Nabivachev

    молокан

    Есть мнение, что это произошло немного позднее. После Куликовской битвы.



    :)



    Ну, в школьных учебниках об этом не пишут.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    17 минут назад

    молокан

    Nabivachev

    молокан

    Есть мнение, что это произошло немного позднее. После Куликовской битвы.



    :)



    Ну, в школьных учебниках об этом не пишут.



    Это и в вузовских не пишут

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