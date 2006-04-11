Обнаружены улики в деле о пропаже белогорской школьницы: история Приамурья

11 апреля 2015 года близ села Васильевка Белогорского района были обнаружены фрагменты одежды, похожей на ту, в которой последний раз видели пятиклассницу, пропавшую в Белогорске 8 сентября 2014 года. Сотрудники уголовного розыска совместно со следователями нашли фрагменты тела.

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11 апреля 1918 года был сформирован новый состав облисполкома, в президиум которого вошли Л. М. Белин, Ф. Г.Кошкин, Н. В.Скорняков, О. М. Железнов. Председателем назначен Ф. Н. Мухин, помощниками председателя – Т. Я. Яценко, С. Ф. Шадрин.

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11 апреля 1947 года в Благовещенске была открыта спортивная школа рабочей молодёжи. Её филиалы планировали открыть также в Свободном, Куйбышевке-Восточной (Белогорске), Райчихинске.

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11 апреля 1970 года в городах и сёлах Приамурья прошёл коммунистический субботник, посвящённый 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В нём приняло участие 360 тысяч человек. Выпущено продукции на 1 миллион 900 тысяч рублей и внесено в фонд досрочного выполнения пятилетки более 500 тысяч рублей.

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11 апреля 1986 года «Амурская правда» была впервые отпечатана офсетным способом в новом газетном комплексе Благовещенска, что на улице Калинина, 126.

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В 2006 году в этот день из-за порывов сильного ветра в селе Андреевка рухнула башня. Никто из жителей не пострадал. 10 башен для хранения силоса, что находятся на территории бывшего колхоза, не использовались с 90-х годов. И все это время за строениями никто не следил.

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2007 год. В Благовещенске продавали породистых щенков, заражённых инфекционными заболеваниями. В этом были уверены ветеринары и владельцы собак. Щенки погибали спустя несколько дней после покупки. Только в одной из ветеринарных клиник города за последние полгода пролечили почти 50 таких животных. Предположительно, больных щенков в Благовещенск везли из Китая.

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В этот день генерал-майор Юрий Фокин узнал о своей отставке. 11 апреля 2011 года президент России подписал указ, в соответствии с которым начальник УВД по Амурской области, генерал-майор милиции был освобождён от занимаемой должности.

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11 апреля 2013 года в Благовещенском педуниверситете торжественно открыли инновационно-образовательный центр космических услуг.

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В 2016 году в понедельник, 11 апреля, состоялось заседание Шимановского городского Совета народных депутатов, на котором был избран мэр Шимановска. Им стал и. о. градоначальника Павел Березовский, за которого проголосовали 13 депутатов из 14-ти.

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#жизнь #история

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