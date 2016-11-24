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«Ровесники» собирают средства на памятник Вячеславу Белоглазову

«Ровесники» собирают средства на памятник Вячеславу Белоглазову

Ансамбль «Ровесники» продолжает собирать деньги на памятник Вячеславу Белоглазову. Увековечить основателя творческого коллектива решили в честь 50-летнего юбилея ансамбля. Сбор денег начали ещё в ноябре 2016 года, с помощью благотворительных концертов и ярмарки поделок собрать удалось два миллиона рублей, нужен еще миллион.

Памятник установят возле главного входа у здания ЦЭВа со стороны площади Победы. Эскиз выполнил амурский архитектор Валерий Сикерин. Памятник отливали на Каслинском заводе, уже ведутся монтажные работы. Открытие запланировано на 28 апреля.

«Конечно, памятник нашему учителю был и будет поставлен на века, на всю историю. Не только нашего коллектива, но и нашего города. И сегодня мы обращаемся еще раз к жителям нашего города, нашим друзьям, поклонникам, нам конечно не хватает еще немного той суммы, потому что сумма была три миллиона рублей», – рассказала руководитель ансамбля «Ровесники» Елена Федина.

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#память

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