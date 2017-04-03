Съемочная группа «Альфа-канала» выехала на тушение пожаров в Магдагачинский район

В Зейском и Магдагачинском районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах. За последние 10 дней в Магдгачинском районе тушили 16 пожаров. На помощь в борьбе с огнем туда отправился федеральный резерв авиалесохраны. Вместе с ними выехала и съемочная группа «Альфа-канала».

На севере области выпал снег, который пожарным пришелся как нельзя кстати. Но ликвидировать очаг лесного пожара осадки не смогут. Потому пожарные отправляются в лес даже в плохую погоду.

«Они помогают. Но не всегда. То есть, допустим, летние, осенние пожары, где есть немного торфа. Приходилось и в дождь идти окапывать. Смотря какой дождь. Пламя-то сбивает. То есть, эти скрытые залежанные каряги, корни сухие они продолжают тлеть», – рассказал инструктор десантно-пожарной охраны Александр Труфкин.

Федеральный отряд авиалесохраны прибыл в Магдагачинский район, как в самую горячую точку области. Чтобы окончательно справиться с огнем, на месте бывшего пожара нужно убрать сухостой, окопать торфяники и даже вырубить пни. Пламя может остаться под землей, в корнях. Так что, несмотря на авиационную направленность, отряду приходится много работать на земле. Семен Сонин в резерве меньше года. Но бороться с огнем ему не привыкать.

«Живу в деревне, тоже случаются пожары. Где-то в деревне, где-то что-то помогаешь, тушишь. По школе это было. Как бы уже привычно. Спасать не спасали, отбивали деревню от огня. Также делали отжиг, пускали встречный пал», – рассказывает Сергей Сонин.

Отряд создали пять лет назад. На сегодняшний день в нем работают полсотни человек. Это и опытные пожарные, и новички, которых за короткий срок обучили необходимым навыкам.

«Не очень страшно. Наоборот – нравится. Первый пожар, первые сомнения. Смотришь, как работают профессионалы, учишься. Я ни разу даже не летал на вертолете. Не знал, как спускаются. Даже на спусковом устройстве», – признается десантник-пожарный Роман Кудрявцев.

Амурский федеральный резерв авиалесохраны работает не только в области. При необходимости его перебрасывают в другие регионы страны. В прошлом году отряд командировали в Бурятию, Забайкальский край.

«Выдается координаты пожара. Они едут. У них есть свои карты. Сверяются по карте – и вперед на пожар. Пребывая на пожар, они сообщают о движении пожара, как они работают, по кромкам. До полной ликвидации. Парашютные группы у нас идут на патруль территории самолетом», – поясняет начальник Магдагачинского авиаотделения Александр Дроздов.

В Магдагачинском районе с 1 апреля лес горел 16 раз. И как только температуры после снега вновь повысятся, сухостой опять может запылать.

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