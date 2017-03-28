Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: сантехнические инновации и юбилей школы № 5

Во вторник, 11 апреля, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» ведущие Олег Никитин и Михаил Митрофанов вместе с главным инженером компании «Сантехинновация» Егором Лысанским поговорят о том, что стоит знать, чтобы в доме было не только тепло.

Интервью в полуденном «Эхе» посвящено истории одной из старейших школ Благовещенска – школе № 5 – которая 12 апреля отмечает своё 85-летие. Гость студии – педагог, учитель химии средней школы N 5 Лариса Конченко. Проведут дневной эфир Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

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