Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:57 1

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: сантехнические инновации и юбилей школы № 5

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: сантехнические инновации и юбилей школы № 5

Во вторник, 11 апреля, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» ведущие Олег Никитин и Михаил Митрофанов вместе с главным инженером компании «Сантехинновация» Егором Лысанским поговорят о том, что стоит знать, чтобы в доме было не только тепло.

Интервью в полуденном «Эхе» посвящено истории одной из старейших школ Благовещенска – школе № 5 – которая 12 апреля отмечает своё 85-летие. Гость студии – педагог, учитель химии средней школы N 5 Лариса Конченко. Проведут дневной эфир Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

Просмотров всего: 149

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Индии в семье орангутангов нашли девочку-маугли: обзор прессы
Общество

Где нашли пропавших в Воронежской области подростков: обзор прессы
Общество 1

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: мастер цигун и психолог
Общество 4

В метро будут досматривать пассажиров и багаж: обзор прессы