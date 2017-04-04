Амурские охотобщества, лучше всех борющиеся с пожарами, будут награждены

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В субботу, 15 апреля, в южных районах Приамурья откроется сезон охоты на водоплавающую дичь. Позже он стартует в центральных и северных территориях региона. Поскольку время охоты совпадает с пожароопасным периодом, то охотобществам придется особое внимание обратить на пожарную безопасность. По итогам сезона лучшие из них будут награждены ценными подарками.

Вопросы прохождения сезона охоты в пожароопасный период сегодня обсудили на совещании в Правительстве области, которое провел губернатор Приамурья Александр Козлов, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В предстоящей охоте примут участие более семи тысяч человек. Так сложилось, что охота она у нас совпадает с пожароопасным периодом. Мы много совещались и пришли к выводу, что, конечно, охоту необходимо разрешить. Я взял на себя такую ответственность. Известно, что настоящий охотник не станет поджигать лес, и будет действовать, руководствуясь буквой закона. Могу сказать, что в прошлом году благодаря нашим охотобществам было задержано 18 поджигателей. Я хочу поблагодарить эти охотобщества за то, что они помогли нашим правоохранителям», – сказал Александр Козлов.

Губернатор отметил, что амурские охотники в предстоящий сезон должны стать примером для всех граждан в части дисциплинированности и знания правил пожарной безопасности. По мнению Александра Козлова, любители охоты станут помощниками ведомств, ответственных за недопущение возгораний в лесу и их ликвидацию.

По словам начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Ивана Ряжских, в этом году начало охоты по южным районам выпадает на 15 апреля, по центральным районам – на 22 апреля, по северным – на 6 мая.

В Амурской области на 1 апреля зарегистрировано 40 626 охотников, получивших охотничьи билеты единого федерального образца. Из них не менее 7 тысяч должны принять участие в весенней охоте.

На сегодня в области работают 16 организаций-охотпользователей, за которыми закреплено 25,5 миллиона гектаров охотугодий – 77,1 % территории области, 7,5 миллиона гектаров (22,6 %) охотничьих угодий относятся к категории общедоступных.

Кроме того в Амурской области действуют 34 ООПТ областного значения на площади в 3,4 миллиона гектаров – 9,3 % территории области, 3 федеральных заповедника и 2 федеральных заказника на площади 0,58 миллиона гектаров – 1,5 % территории области. На этих территориях охота запрещена, и они будут служить зонами покоя для перелетных птиц.

«Должны быть определены конкретные охотничьи угодья, где можно будет охотиться на гусей и селезней. Весенняя охота должна проходить в ограниченные сроки и на ограниченных территориях, чтобы люди с путевкой на водоплавающую дичь не забирались в отдаленные угодья с целью браконьерства. Весна – это период воспроизводства дичи, и не следует вносить излишнее беспокойство среди диких животных в этот период. Отдаленные угодья сложно проконтролировать, обеспечить пожарную безопасность, поэтому охотникам нужно ограничить посещение таких территорий», - рассказал Иван Ряжских.

Он также подчеркнул, что противостояние огненной стихии необходимо для сохранения охотничьей фауны. Пожары и палы наносят животному миру значительный ущерб, когда гибнут гнезда, кладки яиц, молодняк зверей и птиц, взрослые животные. При этом уничтожается или деградирует среда обитания животного мира. Особенно большой урон животному и растительному сообществу от пожаров наносится в лесных угодьях.

Среди задач охотпользователей - минимизировать пожарную опасность, предотвратить появление возгораний. Сами охотники должны быть нацелены на то, чтобы, находясь в угодьях, наблюдать за пожарной обстановкой и информировать о выявленных возгораниях, а также о нарушителях правил пожарной безопасности и правил охоты. Информацию по обнаруженным пожарам нужно сообщать в районные штабы по ЧС, в пожарную часть, в полицию, в ЕДДС. На сайте управления по охране животного мира также размещен телефон для таких сообщений.

Александр Козлов выразил уверенность в том, что если охотники будут действовать в содружестве с правоохранительными органами, противопожарными службами, то сезон пройдет без каких-либо негативных последствий. Он подчеркнул, что по завершении будет проведен детальный анализ в разрезе каждого района области, где велась охота.

«Безусловно, мы сделаем выводы. Если в том или ином районе с этой работой не справятся, то на следующий год по отношению к такому муниципалитету будут приняты меры. Такой район мы в охоте ограничим. Лучшее же охотобщество по итогам сезона будет награждено ценным подарком», - сказал губернатор.

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