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Школьники Белогорска несут почетный караул

Школьники Белогорска несут почетный караул
Фото: www.marpravda.ru

В понедельник, 10 апреля, в Белогорске стартовала вахта Памяти. Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в образовательных организациях открываются патриотической акцией «Часовой у Знамени Победы». В течение десяти дней старшеклассники всех школ Белогорска будут нести почетный караул у копии Знамени Победы, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Традиционно мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, начинаются задолго до 9 Мая, – рассказал главный специалист отдела по делам молодежи Татьяна Бычкова. – "Часовой у знамени Победы" и вахта Памяти, в рамках которой пройдут классные часы с приглашением ветеранов и детей войны, конкурсы строя и песни, выставки рисунков, это неотъемлемая часть мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. В апреле также начинается работа общественного движения "Волонтеры Победы"».

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#память #школа

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