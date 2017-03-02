В Благовещенске скоро откроется самый большой гипермаркет

В Благовещенске готовят к открытию новый торговый центр – «Флагман». Большую часть площади в нем займет гипермаркет «Самбери». Гипермаркет станет самым большим в столице Приамурья, 26-м в этой сети и третьим по величине на Дальнем Востоке. В торговом центре «Флагман» он займет больше половины площади.

Последние приготовления к открытию в самом разгаре. Уже через три дня здесь начнут принимать посетителей.

Сам центр строили в областном центре около двух лет. Новый гипермаркет будет самым большим в областной столице. Его торговая площадь – 7 000 квадратных метров. До этого первенство по площади – 6 000 квадратов – принадлежало гипермаркету «Кэш энд Кэрри» в «Островах». Посетителям обещают новые виды сервиса. Кроме товаров, большую часть из которых составят продукты, здесь будет работать производственный сектор и общепит, часть блюд будут готовить прямо на глазах покупателей.

«Впервые это мы сделали шоу-кухня. То есть, это место, в котором при вас из выбранного полуфабриката могут приготовить горячее блюдо. Либо вок либо стейк пожарить рыбный, мясной, также при вас могут накрутить роллы или сделать пиццу. Это всё могут сделать при вас», – рассказала ведущий маркетолог департамента производства сети гипермаркетов «Самбери» Анастасия Базарнова.

Одновременно с торговым залом начнет работу и пекарня. Оборудование для производства кондитерских и хлебобулочных изделий закупали в Германии.

«Мы рассчитываем на то, что собственной выпечки мы будем производить около двух тонн в день. Это будет и традиционный хлеб, и различные хлеба и выпечка национальных кухонь». – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью сети гипермаркетов «Самбери» Ольга Егорова.

Еще одна новинка гипермаркета – это кассы самообслуживания, которые позволяют рассчитываться за товар, не прибегая к услугам кассиров. Такое оборудование есть всего в трех городах на Дальнем Востоке.

Трудиться на новом предприятии будет около 600 человек. В основном, это линейный и технический персонал. Около 10 % сотрудников составят управленцы. Треть работников переехали из других городов, где работают супермаркеты «Самбери». На сегодняшний день штат укомплектован на 76 %. Собеседования продолжаются ежедневно.

«Сегодня у нас на прием уже есть люди, сидят на оформлении. К открытию у нас будет не менее 80 % укомплектованность. Ну, это достаточно для открытия, для того, чтобы люди смогли посмотреть со стороны. И начинается именно такое сарафанное радио, и поток соискателей после открытия уже достаточно большой. Это всегда, как показывает практика», – рассказала руководитель отдела персонала дальневосточного дивизиона сети гипермаркетов «Самбери» Татьяна Еровикова.

Большая часть остальных торговых площадей центра «Флагман», по словам его сотрудников, также уже заняты арендаторами. Здесь будут продавать одежду, обувь, косметику, гаджеты и бытовую технику, детские и спортивные товары, посуду и многое другое. И с открытием нового торгового центра Благовещенск укрепит лидирующие позиции по количеству торговых площадей.

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