Из-за очередного пакета перекрыли центр Благовещенска

В понедельник, 10 апреля, в самом центре Благовещенска в районе универмага были перекрыты улицы. Причиной вызова полиции, МЧС и других служб снова стала подозрительная сумка, которую заметили горожане.

Как сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска, во второй половине дня в полицию обратились горожане, сообщившие о подозрительной сумке, которая лежала на улице в районе универмага. Все службы выехали по вызову, обследовали подозрительный предмет, но им оказалась обычная сумка с обувью.

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#происшествия

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