Под Циолковским заметили странный дорожный указатель

Фото: vk.com/blagalive

Неподалеку от города Циолковский в Приамурье амурчане заметили странный дорожный указатель. Создается впечатление, что он неверно собран из нескольких частей.

Фото необычного объекта появилось в социальных сетях. Как рассказал ИА «Амур.инфо» амурчанин Андрей, он видел указатель в понедельник днем, 10 апреля. Находится табличка по дороге из Белогорска, за пару километров до Циолковского.

Что могло произойти с дорожным указателем, Андрей сообщить затруднился.

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#транспорт

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