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Под Циолковским заметили странный дорожный указатель

Под Циолковским заметили странный дорожный указатель
Фото: vk.com/blagalive

Неподалеку от города Циолковский в Приамурье амурчане заметили странный дорожный указатель. Создается впечатление, что он неверно собран из нескольких частей.

Фото необычного объекта появилось в социальных сетях. Как рассказал ИА «Амур.инфо» амурчанин Андрей, он видел указатель в понедельник днем, 10 апреля. Находится табличка по дороге из Белогорска, за пару километров до Циолковского.

Что могло произойти с дорожным указателем, Андрей сообщить затруднился.

Просмотров всего: 579

#транспорт

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Микляй

    Микляй
    1 час назад

    Это из рубрики "Угадай страну по фото"

  • ay

    ay
    1 час назад

    Это ж разодранный рекламный вывесок из отходов производства. Не?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    51 минута назад

    Так и должно быть

  • коллосс

    коллосс
    48 минут назад

    какой циолковский.это на участке дороги введеновка февральск,там висел банер что идет рекострукция участка дороги до н.увала.просто ветром сорвало банер,а щит остался.изнак стоит не подалеку от п.красноярово на съезде с фад Амур в сторону н.увала

  • Морской человек

    Морской человек
    36 минут назад

    Это сделали, чтобы враги не прошли. Вместо Сусанина поставили.

    А по-настоящему, на этом и других подобных указателях были сделаны вывески (баннеры): Свалка мусора запрещена; Ремонт дороги ведет… и так далее.

    Но ураганным ветром баннеры сорвало и появилось сие творение.

    А вообще забавно.

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