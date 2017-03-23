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10апреля
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В благовещенском храме пытались запретить видеосъемку «без благословения»

В благовещенском храме пытались запретить видеосъемку «без благословения»

В Интернете появилось видео инцидента, который случился в благовещенском храме. Молодой человек с видеокамерой зашел в церковь во время богослужения. Через некоторое время к нему подошел священник и попросил выключить запись. Автор видео отказался это сделать. Часть прихожан пытались препятствовать съемке, а затем вызвали полицию. Инцидент урегулировали миром. Видео можно найти по следующей ссылке.

Видео опубликовал блогер Алексей, который ведет канал о Китае, где он и живет. «Я иногда приезжаю в Благовещенск. Хотел снять наш город, показать, какой он красивый: Триумфальную арку, Кафедральный собор, его очень любят китайцы», – так начал свой блог Алексей.

Молодой человек решил войти в храм Гавриила Архангела на улице Горького и начал вести видеосъемку внутри при этом никому не мешая и находясь в стороне. К нему подошел священник и попросил выключить видеозапись.

«Выключите камеру. Надо разрешение сначала спрашивать у настоятеля храма», – заявил священник.

Алексей отказался, просил объяснить, на каком основании он должен прекратить видеосъемку, и ссылался на Конституцию.

Священник смог убедить его выйти из основного помещения, но Алексей продолжал съемку. К нему подходили прихожане и также просили и даже требовали выключить камеру. Были попытки отнять камеру, блогера пытались схватить за рукав. Священнослужитель, находившийся рядом, сначала тоже пригрозил забрать камеру, а когда Алексей спросил, на каком основании у него будут забирать его имущество, сменил тактику и стал убеждал прихожан «не трогать его».

В итоге в храм вызвали полицию, и одна из женщин написала полицейским заявление.

Дальнейшие события блогер рассказал уже своими словами, без камеры. По его словам, ознакомившись с заявлением и не согласившись с обвинениями прихожанки, считая их клеветой, он также решил написать ответное заявление. После чего, пояснил Алексей, было предложено решить дело миром. Женщина готова была забрать заявление, если блогер удалит видео. Что последний, по его словам и сделал на глазах полиции. Правда, потом он восстановил видео и выложил ролик в Интернет.

После ухода полиции священник даже провел для Алексея экскурсию по подворью, пригласил в трапезную.

«Я хочу получить ответ от епархии – поэтому я и решил все-таки это видео разместить. Надеюсь, что настоятель храма обратит на ситуацию внимание, проведет просветительскую работу с клириками, с прихожанами. Объяснят, что не надо пугаться видеосъемки. В моем случае, тоже основная масса не препятствовала съемке. Только пара неадекватных людей, которые в праздник в храме лжесвидетельствовали на меня», – заявил блогер.

В пресс-службе епархии Благовещенской корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в храмах можно фотографировать и вести видеосъемку, если есть благословение священника. «Потому что видеосъемка может мешать богослужению, отвлекать людей. Это как прийти в гости – люди обычно спрашивают разрешение. А храм – это дом Божий. Но это скорее этическая норма», – пояснила пресс-секретарь Анна Лиманская.

«Проведение фото и видеосъемки в религиозных учреждениях законодательно не запрещено. Но по сложившейся практике рекомендуется получить разрешение от настоятеля. Это больше вопрос этического характера», – прокомментировали Амур.инфо юристы.

Просмотров всего: 465

#интернет #происшествия #религия

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    51 минута назад

    Утырок. Поколение ЕГанутых

  • full

    full
    50 минут назад

    Сергей Юрьевич

    Утырок. Поколение ЕГанутых



    Батюжко?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    46 минут назад

    full

    Сергей Юрьевич

    Утырок. Поколение ЕГанутых



    Батюжко?



    Скорее уж - подсвечник

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    44 минуты назад

    Не, не он. Люди верят - это их дело, они пришли со своими мыслями и чуствами, а их как в зоопарке снимают. Я бы ему еще и бабаха подвесил. Блогер..

  • Морской человек

    Морской человек
    44 минуты назад

    Почём нынче благословение на видеосъемку?

    Верно сказано: Чем ближе к церкви, тем дальше от Бога.

  • full

    full
    42 минуты назад

    Сергей Юрьевич

    Не, не он. Люди верят - это их дело, они пришли со своими мыслями и чуствами, а их как в зоопарке снимают. Я бы ему еще и бабаха подвесил. Блогер..



    А заметили, что как то стесняются люди своей маленькой слабости? Кстати, о зоопарке - в курсе, что там есть пастырь и паства?

  • Морской человек

    Морской человек
    41 минута назад

    Раз уж храм - это дом Божий, то с чьего позволения эти коммерсанты в рясах решают, кому и что можно?

    Храм - общественное место, а не малина попов.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    38 минут назад

    Да и пускай стесняются. Их право. Надо как всем - все всеть выкладывать?! Дом 2 уже есть, нате!

  • look

    look
    38 минут назад

    Репостну статью. Адекватно обрисовали ситуацию. Добавили ответ юристов и пресс-службы епархии. Спасибо.

  • m007

    m007
    37 минут назад

    Ерунда

    Сколько в храмах местных снимал, и крестины и отпевание никто ваще не вякал ничо. И не платил.

    Просто видимо фейс сатаниста не понравился свещенику

  • Local

    Local
    34 минуты назад

    Да на его ветке уже обмусолено это на 10 раз.

    Мое мнение: чувак сознательно нагнетал обстановку.

    Как сказал И. Путилов, можно было все решить мирным путём: подойти заранее, перед службой к батюшкам и попросить снять служение. И не было бы не полиции, ни хватаний за рукава.

    Он избрал другой путь. Для чего? Это одному ему вестимо. Зато чувак, проживающий в Китае, выхватил целую новость на АИ. И поднял свой видеоблог в просмотрах. Наверно, это ему и надо было.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    21 минута назад

    Локал, с языка снял! Баня тоже общественное место. Че бы там не поснимать?! Одно слово - вейпер...

  • full

    full
    20 минут назад

    Сергей Юрьевич

    Да и пускай стесняются. Их право. Надо как всем - все всеть выкладывать?! Дом 2 уже есть, нате!



    Надо выкладывать. Я своему ребенку покажу, пусть знает, что такое храм.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    20 минут назад

    Ну, тут автора видео ситуация характеризует как не очень умного человека. Чего бы там в законе не было написано, всегда лучше заранее договориться - так чисто по-человечески правильней и разумней. Это не только храмов касается, но и вообще любого места. А православные страшно не любят, когда ведут съемку каких-то молебнов. Меня как-то сами же православные попросили молебен у креста на месте Шадринского собора пофотать - так и там прихожане сделали замечание, хотя, казалось бы, улица. А в храмы заходить так вообще как-то боязно - не знаю, как там себя вести, все время кажется, что на меня все осуждающе косятся и вот-вот выпрут. Каждый раз пытаюсь побыстрее уйти, если уж приходится зачем-то заходить. А этот балбес еще и с камерой поперся - возможно, на скандал и расчитывал.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    19 минут назад

    На амур.инфо очередной опус про какого-то борца за справедливость. Чувак, разве ты не знаешь поговорку "в чужой монастырь со своим уставом не ходят"? На улице можешь делать что хочешь, а на закрытых и частных территориях соблюдай правила и требования владельцев. Я сам не сторонник всех этих церковных организмов с кадилами и крестами, но они там "рулят" и устанавливают правила. С ними приходится считаться. Вот давай я приду к тебе домой, буду пукать и чесать в яйцах - тебе же не понравится, верно? Хотя Конституция не запрещает мне пукать в твоём доме.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    18 минут назад

    full

    Сергей Юрьевич

    Да и пускай стесняются. Их право. Надо как всем - все всеть выкладывать?! Дом 2 уже есть, нате!



    Надо выкладывать. Я своему ребенку покажу, пусть знает, что такое храм.



    Так ты своди. А потом на улице обьясни как ты это понимаешь. Никто и не выгонит

  • СлоноКот

    СлоноКот
    18 минут назад

    Когда хомячки хотят славы, их не остановить. Репостнет он себе, тьфу, болезный

  • full

    full
    16 минут назад

    Сергей Юрьевич

    full

    Сергей Юрьевич

    Да и пускай стесняются. Их право. Надо как всем - все всеть выкладывать?! Дом 2 уже есть, нате!



    Надо выкладывать. Я своему ребенку покажу, пусть знает, что такое храм.



    Так ты своди. А потом на улице обьясни как ты это понимаешь. Никто и не выгонит



    В музей свожу. А к мошенникам, извините, не ходок.

  • m007

    m007
    11 минут назад

    Не мошеники это фулл

    В вере сила

    Ты своему ребенку такую не дашь от фонаря, как бы не стрался.

    Там океан

  • m007

    m007
    10 минут назад

    А задача твоя № 1как родителя

    Чтоп дите твое с его потомством ВЫЖИЛ в дальнейшим

    А это ТЫ должен обеспечить, плевать какой ценой.

  • full

    full
    9 минут назад

    m007

    Не мошеники это фулл

    В вере сила

    Ты своему ребенку такую не дашь от фонаря, как бы не стрался.

    Там океан



    Я дам знания, и нужды в вере не станет.

  • full

    full
    8 минут назад

    m007

    А задача твоя № 1как родителя

    Чтоп дите твое с его потомством ВЫЖИЛ в дальнейшим

    А это ТЫ должен обеспечить, плевать какой ценой.



    Она будет жить, а не выживать.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 минут назад

    SnoopyKillerНа амур.инфо очередной опус про какого-то борца за справедливость. Чувак, разве ты не знаешь поговорку "в чужой монастырь со своим уставом не ходят"? На улице можешь делать что хочешь, а на закрытых и частных территориях соблюдай правила и требования владельцев. Я сам не сторонник всех этих церковных организмов с кадилами и крестами, но они там "рулят" и устанавливают правила. С ними приходится считаться. Вот давай я приду к тебе домой, буду пукать и чесать в яйцах - тебе же не понравится, верно? Хотя Конституция не запрещает мне пукать в твоём доме.


    Ну так-то его дом - это не общественное место. Туда вы не придете и честь что-нибудь не будете однозначно. А вот храм - это общественное место. Это не закрытый или секретный объект, где нельзя снимать. Но соглашусь, спросить разрешения у церковного менеджера труда бы у блогера не составило. Язык зачем? Марки клеить?))

  • m007

    m007
    4 минуты назад

    full

    m007

    Не мошеники это фулл

    В вере сила

    Ты своему ребенку такую не дашь от фонаря, как бы не стрался.

    Там океан



    Я дам знания, и нужды в вере не станет.



    Пверь, фулл, этого не достаточно бывает.

    Иногда чтобы выжить вера нужна.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 минуты назад

    full
    m007

    Не мошеники это фулл

    В вере сила

    Ты своему ребенку такую не дашь от фонаря, как бы не стрался.

    Там океан



    Я дам знания, и нужды в вере не станет.


    Один батюшка мне как-то давно сказал, что смысл жизни в вере. Вот с тех пор у меня неоднозначное отношение к РПЦ.

  • m007

    m007
    2 минуты назад

    full

    m007

    А задача твоя № 1как родителя

    Чтоп дите твое с его потомством ВЫЖИЛ в дальнейшим

    А это ТЫ должен обеспечить, плевать какой ценой.



    Она будет жить, а не выживать.



    Чтобы она жила, тебе надо чето для этого сделать, сейчас А ты ничего не делаешь

    Значит скорей всего ей придется именно выживать.

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