В благовещенском храме пытались запретить видеосъемку «без благословения»

В Интернете появилось видео инцидента, который случился в благовещенском храме. Молодой человек с видеокамерой зашел в церковь во время богослужения. Через некоторое время к нему подошел священник и попросил выключить запись. Автор видео отказался это сделать. Часть прихожан пытались препятствовать съемке, а затем вызвали полицию. Инцидент урегулировали миром. Видео можно найти по следующей ссылке.

Видео опубликовал блогер Алексей, который ведет канал о Китае, где он и живет. «Я иногда приезжаю в Благовещенск. Хотел снять наш город, показать, какой он красивый: Триумфальную арку, Кафедральный собор, его очень любят китайцы», – так начал свой блог Алексей.

Молодой человек решил войти в храм Гавриила Архангела на улице Горького и начал вести видеосъемку внутри при этом никому не мешая и находясь в стороне. К нему подошел священник и попросил выключить видеозапись.

«Выключите камеру. Надо разрешение сначала спрашивать у настоятеля храма», – заявил священник.

Алексей отказался, просил объяснить, на каком основании он должен прекратить видеосъемку, и ссылался на Конституцию.

Священник смог убедить его выйти из основного помещения, но Алексей продолжал съемку. К нему подходили прихожане и также просили и даже требовали выключить камеру. Были попытки отнять камеру, блогера пытались схватить за рукав. Священнослужитель, находившийся рядом, сначала тоже пригрозил забрать камеру, а когда Алексей спросил, на каком основании у него будут забирать его имущество, сменил тактику и стал убеждал прихожан «не трогать его».

В итоге в храм вызвали полицию, и одна из женщин написала полицейским заявление.

Дальнейшие события блогер рассказал уже своими словами, без камеры. По его словам, ознакомившись с заявлением и не согласившись с обвинениями прихожанки, считая их клеветой, он также решил написать ответное заявление. После чего, пояснил Алексей, было предложено решить дело миром. Женщина готова была забрать заявление, если блогер удалит видео. Что последний, по его словам и сделал на глазах полиции. Правда, потом он восстановил видео и выложил ролик в Интернет.

После ухода полиции священник даже провел для Алексея экскурсию по подворью, пригласил в трапезную.

«Я хочу получить ответ от епархии – поэтому я и решил все-таки это видео разместить. Надеюсь, что настоятель храма обратит на ситуацию внимание, проведет просветительскую работу с клириками, с прихожанами. Объяснят, что не надо пугаться видеосъемки. В моем случае, тоже основная масса не препятствовала съемке. Только пара неадекватных людей, которые в праздник в храме лжесвидетельствовали на меня», – заявил блогер.

В пресс-службе епархии Благовещенской корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в храмах можно фотографировать и вести видеосъемку, если есть благословение священника. «Потому что видеосъемка может мешать богослужению, отвлекать людей. Это как прийти в гости – люди обычно спрашивают разрешение. А храм – это дом Божий. Но это скорее этическая норма», – пояснила пресс-секретарь Анна Лиманская.

«Проведение фото и видеосъемки в религиозных учреждениях законодательно не запрещено. Но по сложившейся практике рекомендуется получить разрешение от настоятеля. Это больше вопрос этического характера», – прокомментировали Амур.инфо юристы.

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