В Омске больная девочка после укола лидокаина впала в кому и умерла

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В Омске десятилетняя девочка, страдавшая почечной недостаточностью, впала в кому после укола лидокаина и спустя некоторое время скончалась. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сайт Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Смерть девочки наступила утром субботы, 8 апреля. «По версии следствия, после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 Омска десятилетняя девочка впала в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами», – пояснили в областном СУ СК.

По итогам проведённой проверки следствием возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»). Виновному грозит до трёх лет лишения свободы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее, 30 января, в Ростове-на-Дону началась доследственная проверка по факту смерти пятилетней девочки, которой незадолго до этого удалили аденоиды. По предварительным данным, ребёнку провели операцию в одной из больниц города 24 января. После этого девочка находилась дома под наблюдением врача, осложнений в результате операции у нее не было выявлено, однако 29 января у девочки началось внезапное обильное кровотечение, после чего она скоропостижно скончалась, передаёт РБК.

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