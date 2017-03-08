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Сегодня, 16:57 3

В благовещенских автобусах теперь можно рассчитываться банковской картой

В благовещенских автобусах теперь можно рассчитываться банковской картой

В Благовещенске один из автобусных перевозчиков внедрил новую для города систему расчета за проезд. Теперь на маршруте № 3 поездку можно оплатить с помощью банковской карты.

«С 3 апреля на маршруте № 3 на тринадцати автобусах оборудованы терминалы для считывания банковских карт. Проезд составляет, как обычно, 22 рубля», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе городской администрации.

Как пояснил ИА «Амур.инфо» индивидуальный предприниматель, которому принадлежат автобусы на маршруте № 3, проезд можно оплатить любой банковской картой – будь то Visa или MasterCard. Если эксперимент пройдет удачно, такая система будет внедрена на некоторых других маршрутах.

Просмотров всего: 973

#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Лакост

    Лакост
    1 час назад

    Оплата по карте проходит около 1 минуты. Пока оператор наберет сумму, вставят карту, наберут ПИН код, платеж пройдет в банке... а если выходят 5 человек и все захотят по карте?

    Че смеятся, автобус будет стоять по 5-10 минут на остановке в некоторых случаях

  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    1 час назад

    Бесконтактная оплата вам в помощь.

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    1 час назад

    Лакост-смеяться не чего!Дело правильное!Но как всегда пилотный проект требует отточки действий и времени!

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