В благовещенских автобусах теперь можно рассчитываться банковской картой

В Благовещенске один из автобусных перевозчиков внедрил новую для города систему расчета за проезд. Теперь на маршруте № 3 поездку можно оплатить с помощью банковской карты.

«С 3 апреля на маршруте № 3 на тринадцати автобусах оборудованы терминалы для считывания банковских карт. Проезд составляет, как обычно, 22 рубля», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе городской администрации.

Как пояснил ИА «Амур.инфо» индивидуальный предприниматель, которому принадлежат автобусы на маршруте № 3, проезд можно оплатить любой банковской картой – будь то Visa или MasterCard. Если эксперимент пройдет удачно, такая система будет внедрена на некоторых других маршрутах.

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#технологии #транспорт

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