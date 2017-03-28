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10апреля
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Сегодня, 16:39 8

В районе Нижне-Бурейской ГЭС будут развивать экологический и рыболовный туризм

В районе Нижне-Бурейской ГЭС будут развивать экологический и рыболовный туризм
Фото: water-rf.ru

В Бурейском районе вокруг Нижне-Бурейского водохранилища в ближайшие годы планируется активно развивать туризм: экологические тропы для пеших групп, скалолазание, рыболовный туризм. «РусГидро» уже выделило 1,5 миллиона рублей на проектирование и создание экологической тропы.

Также нашлись потенциальные инвесторы среди местных предпринимателей, готовые вложить средства в развитие экологического туризма.

«В связи с затоплением ложа в Бурейском водохранилище прогнозируется резкий всплеск рыбной продуктивности. Для рыбы создаются отличная кормовая база и совершенно уникальные условия для нереста, связанные с удачным уровнем водоколебания. Уже через два-три года в водохранилище будет значительное количество рыбы, что, разумеется, сразу вызовет интерес туристов и рыболовов», – пояснил заместитель начальника по общим вопросам Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Игорь Ковальчук.

По прогнозам специалистов, ловиться в Бурейском водохранилище будут в основном щука, карась и чебак. В первые годы после затопления рыбаки точно встретят ленка и тайменя, но пока неясно, не уйдут ли впоследствии эти виды рыб в более прохладные реки. Кроме того, в планах ихтиологов зарыбление водохранилища мальками форели и ленка. Рассматривается также возможность создания нерестового заказника на одной из прилегающих рек.

Пеших туристов и отдыхающих к Нижне-Бурейскому водохранилищу привлечет уникальная природа. Район — граница четырех климатических зон, отсюда и огромное биоразнообразие флоры и фауны. Кроме того, в этом районе еще остались кедровые широколистные леса, практически последние в регионе. Некоторым из здешних кедров по 300-500 лет. Кроме этого, ландшафт местности дает возможность для создания горных троп и развития скалолазания, сообщает сайт Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ.

Просмотров всего: 328

#природа #туризм #энергетика

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Интересно, а самим прожектёрам не противно писать заведомую ложь?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Трындец и последнему кедру и тайменю, и много еще чему. Сколько природы загублено в АО пришлыми фирмами и управленцами, обирающих амурчан и губящих природу области.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    а как же чукотско-эвенкийская дЮревня? тЮризм, мля, дЮбилы-фЮнтазеры

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Туризм это всегда здорово. Тем более с увеличением туризма Китайцев в Россию, пусть любуются и завидуют)

  • full

    full
    1 час назад

    Надо не забыть построить эвенкийскую деревню.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    full

    Надо не забыть построить эвенкийскую деревню.



    На кой китайцам деревня, они продовольственные продукты вывозят отсюда вагонами в Китай.

  • full

    full
    58 минут назад

    vertex

    full

    Надо не забыть построить эвенкийскую деревню.



    На кой китайцам деревня, они продовольственные продукты вывозят отсюда вагонами в Китай.



    Если вывезут деревню, будет интересный прецедент.

  • vertex

    vertex
    48 минут назад

    full

    vertex

    full

    Надо не забыть построить эвенкийскую деревню.



    На кой китайцам деревня, они продовольственные продукты вывозят отсюда вагонами в Китай.



    Если вывезут деревню, будет интересный прецедент.



    Деревню едроботов?)))

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