В районе Нижне-Бурейской ГЭС будут развивать экологический и рыболовный туризм

Фото: water-rf.ru

В Бурейском районе вокруг Нижне-Бурейского водохранилища в ближайшие годы планируется активно развивать туризм: экологические тропы для пеших групп, скалолазание, рыболовный туризм. «РусГидро» уже выделило 1,5 миллиона рублей на проектирование и создание экологической тропы.

Также нашлись потенциальные инвесторы среди местных предпринимателей, готовые вложить средства в развитие экологического туризма.

«В связи с затоплением ложа в Бурейском водохранилище прогнозируется резкий всплеск рыбной продуктивности. Для рыбы создаются отличная кормовая база и совершенно уникальные условия для нереста, связанные с удачным уровнем водоколебания. Уже через два-три года в водохранилище будет значительное количество рыбы, что, разумеется, сразу вызовет интерес туристов и рыболовов», – пояснил заместитель начальника по общим вопросам Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Игорь Ковальчук.

По прогнозам специалистов, ловиться в Бурейском водохранилище будут в основном щука, карась и чебак. В первые годы после затопления рыбаки точно встретят ленка и тайменя, но пока неясно, не уйдут ли впоследствии эти виды рыб в более прохладные реки. Кроме того, в планах ихтиологов зарыбление водохранилища мальками форели и ленка. Рассматривается также возможность создания нерестового заказника на одной из прилегающих рек.

Пеших туристов и отдыхающих к Нижне-Бурейскому водохранилищу привлечет уникальная природа. Район — граница четырех климатических зон, отсюда и огромное биоразнообразие флоры и фауны. Кроме того, в этом районе еще остались кедровые широколистные леса, практически последние в регионе. Некоторым из здешних кедров по 300-500 лет. Кроме этого, ландшафт местности дает возможность для создания горных троп и развития скалолазания, сообщает сайт Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ.

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