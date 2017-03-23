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10апреля
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Сегодня, 16:07 10

В Благовещенске 130 машин выстроятся в виде ракеты

В Благовещенске 130 машин выстроятся в виде ракеты
Фото: drive2.ru

В понедельник вечером, 10 апреля, в Благовещенске организуют необычный флешмоб. Автомобили жителей города выстроятся в виде ракеты. Планируется, что в акции примут участие не менее 130 машин.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, мероприятие пройдет на территории ТРЦ «Острова» (парковка второй очереди торгового центра). Начнется действо в 21:00. К акции могут подключиться все желающие горожане.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефонам: 51-55-09, 37-58-65.

Еще один флешмоб пройдет в Благовещенске 12 апреля. Творческая группа Нoliday blag приглашает горожан принять участие в ночном анимированном флешмобе «КОСМОС НАШ». Участникам необходимо иметь при себе фонарик или телефон со вспышкой. Планируется выстроить людей в виде спутника, надписи «КОСМОС НАШ» и звезд. Сбор состоится в 21:00 на северной парковке ТРЦ «Острова».

По вопросам участия и организации можно обращаться по телефону: 8 (924) 345-11-27 (Анастасия).

Просмотров всего: 760

#космос

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Комментарии
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  • Иван Петрович Иванов

    Иван Петрович Иванов
    2 часа назад

    Ищо бы все водятлы пукнули все хором а уж потом подожгли этот невороятный "Духастмишь" - зрелищнее было б... особливо с космосу..

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Космос существует только по телевизору

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Городу крышу рвет! Помешались на флешмобах. Зачем это? Смысл, цель? Смешно. Деревня, одно слово.)

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    однако шоферы-РАКЕТЧИКИ

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Прикольно придумали

  • full

    full
    1 час назад

    культ карго?

  • ay

    ay
    56 минут назад

    Таки да!

  • ММС

    ММС
    36 минут назад

    Бессмыслица все больше и больше стала заполнять пустые места.

  • Немо

    Немо
    24 минуты назад

    Бред какой-то...

  • Local

    Local
    20 минут назад

    Немо

    Бред какой-то...



    Согласен. в 21-00 это будет выглядеть примерно так:

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