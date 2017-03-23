В Благовещенске 130 машин выстроятся в виде ракеты

Фото: drive2.ru

В понедельник вечером, 10 апреля, в Благовещенске организуют необычный флешмоб. Автомобили жителей города выстроятся в виде ракеты. Планируется, что в акции примут участие не менее 130 машин.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, мероприятие пройдет на территории ТРЦ «Острова» (парковка второй очереди торгового центра). Начнется действо в 21:00. К акции могут подключиться все желающие горожане.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по телефонам: 51-55-09, 37-58-65.

Еще один флешмоб пройдет в Благовещенске 12 апреля. Творческая группа Нoliday blag приглашает горожан принять участие в ночном анимированном флешмобе «КОСМОС НАШ». Участникам необходимо иметь при себе фонарик или телефон со вспышкой. Планируется выстроить людей в виде спутника, надписи «КОСМОС НАШ» и звезд. Сбор состоится в 21:00 на северной парковке ТРЦ «Острова».

По вопросам участия и организации можно обращаться по телефону: 8 (924) 345-11-27 (Анастасия).

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#космос

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