Местные жители: погибший в Уруше мальчик был «особенным»

Фото: bam.railways.ru

Редакции ИА «Амур.инфо» стали известны подробности трагедии, которая случилась в поселке Уруша. 10 апреля рано утром на железнодорожной насыпи нашли тело 6-летнего ребенка. Накануне мальчик выбежал со двора, его искали всем селом.

«Ребенок был особенным. Он почти не разговаривал, знал только слова "мама" и "папа", – рассказала Амур.инфо местная жительница Татьяна. – У меня дочь-аутист, у них многие черты поведения были схожи. Он вчера днем неожиданно выбежал за калитку, его хватились буквально через несколько минут, а он успел уже убежать. Через час на ноги был поднят весь поселок, приехали сотрудники МЧС».

По словам Татьяны, когда начались поиски, то выяснилось, что три человека в селе встречали мальчика и спрашивали, чей он и где он живет. Но ребенок молчал и испуганно убегал. «Конечно, если бы люди знали, что мальчик особенный, они пытались бы задержать его любыми способами, – добавляет Татьяна.

По официальным сообщениям, были организованы поисковые мероприятия, во время которых осматривали заброшенные дома и постройки, чердаки и подвалы зданий и сооружений, находящиеся в пределах поселка Уруша.

«Я пыталась объяснить поисковым службам, что такой ребенок не будет прятаться в сараях или еще где-нибудь, скрываясь от людей. Нет. Эти дети выбирают дорогу и бегут по ней! – говорит сельчанка. – Мы разошлись уже в 3 часа ночи, а служебную собаку привезли из Сковородина только в 5 утра. Она сразу же тело и нашла. Почему раньше животное нельзя было привезти, непонятно. Может, и трагедии можно было избежать».

К тому же женщина задается вопросом, почему на железной дороге никто из машинистов не видел тело ребенка. «На нем была ярко-голубая курточка, его нельзя было не заметить», – говорит женщина.

«Сообщение о пропаже ребенка поступило только в районе 12 часов ночи. Сразу же из Сковородина выехала оперативная группа с кинологами и собакой. Около 2 часов ночи начались поиски, все службы сработали оперативно. Тело ребенка обнаружили в начале четвертого утра», – сообщили в пресс-службе амурского управления МВД.

В семье, которая потеряла ребенка, воспитывается и 12-летняя дочь. Односельчане характеризуют семью как положительную. «Мы обыскали везде, где можно было. На учете как особенный ребенок он у нас не стоял. Нам родственники сказали только, что мальчик плохо разговаривает и боится машин, людей. Он может прятаться на чердаках или в подвалах», – рассказала управляющая делами администрации поселка Уруша Наталья Епифанцева. – Знаете, мы сами до сих пор в таком состоянии… Мы весь берег реки обыскали, весь поселок прошли. Как он мог оказаться в таком месте – на железной дороге – до сих пор непонятно».

Как сообщало Амур.инфо, маленький житель Уруши пропал днем 9 апреля. Его нашли на железнодорожных путях. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений, устанавливаются причина смерти и обстоятельства ее наступления.

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