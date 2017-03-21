«Икар» сократил число рейсов Благовещенск – Москва в мае

Фото: avia.pro

Авиакомпания «Икар» сократила число рейсов по маршруту Благовещенск – Москва, запланированных на май. Причиной стала низкая загруженность самолетов компании в весенний период.

Вылеты из аэропорта Благовещенска будут совершаться в мае всего четыре раза – 7, 14, 21 и 28 числа, сообщает амурский минтранс. Авиаагентства оповестили об этом пассажиров, купивших билеты на сокращенные рейсы.

«В сложившейся ситуации мы рекомендуем пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, обращаться в авиационные агентства по месту приобретения билетов. Министерством организована работа "горячей линии". По телефону (4162) 22-16-74 подскажут, как правильно решить возникший вопрос», – прокомментировал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

По информации представителей «Икара», в авиационных агентствах произведут полный возврат денежных средств даже в том случае, если билет был приобретен как невозвратный. Пассажирам предложат другие варианты покупки билетов по маршруту Благовещенск – Москва и в обратном направлении.

Просмотров всего: 606

#транспорт

распечатать