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10апреля
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«Икар» сократил число рейсов Благовещенск – Москва в мае

«Икар» сократил число рейсов Благовещенск – Москва в мае
Фото: avia.pro

Авиакомпания «Икар» сократила число рейсов по маршруту Благовещенск – Москва, запланированных на май. Причиной стала низкая загруженность самолетов компании в весенний период.

Вылеты из аэропорта Благовещенска будут совершаться в мае всего четыре раза – 7, 14, 21 и 28 числа, сообщает амурский минтранс. Авиаагентства оповестили об этом пассажиров, купивших билеты на сокращенные рейсы.

«В сложившейся ситуации мы рекомендуем пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, обращаться в авиационные агентства по месту приобретения билетов. Министерством организована работа "горячей линии". По телефону (4162) 22-16-74 подскажут, как правильно решить возникший вопрос», – прокомментировал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

По информации представителей «Икара», в авиационных агентствах произведут полный возврат денежных средств даже в том случае, если билет был приобретен как невозвратный. Пассажирам предложат другие варианты покупки билетов по маршруту Благовещенск – Москва и в обратном направлении.

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#транспорт

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Комментарии
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  • WhiteShadow

    WhiteShadow
    1 час назад

    То Аврора, то теперь Икар. Сделайте субсидии на билеты для ВСЕХ возрастов и будет вам заполняемость кресел.

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