Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:42 1

Кузбассовец облил товарища бензином и дал ему прикурить

Кузбассовец облил товарища бензином и дал ему прикурить
Фото: naked-science.ru

Житель села Ягуново в Кемеровской области, поссорившись со своим приятелем, облил его бензином. Спустя некоторое время он забыл о содеянном и дал товарищу закурить. Мужчина тотчас воспламенился и впоследствии скончался от ожогов. Об этом пишет VSE42.Ru.

По данным следствия, друзья выпивали вместе, в какой-то момент меж ними возник конфликт. Один из приятелей, разгневавшись, схватил ёмкость с горючим и облил им своего собутыльника. После этого ссора утихла, и друзья как ни в чём не бывало продолжили застолье. Спустя короткое время им захотелось покурить. Мужчина поднёс огонь к сигарете потерпевшего, и тот мгновенно вспыхнул.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице от полученных ожогов.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку.

Просмотров всего: 257

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Дураков лет на 100 припасено

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Из-за очередного пакета перекрыли центр Благовещенска
Происшествия 26

В благовещенском храме пытались запретить видеосъемку «без благословения»
В России и мире 1

В Омске больная девочка после укола лидокаина впала в кому и умерла
Происшествия

Местные жители: погибший в Уруше мальчик был «особенным»