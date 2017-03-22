Кузбассовец облил товарища бензином и дал ему прикурить

Фото: naked-science.ru

Житель села Ягуново в Кемеровской области, поссорившись со своим приятелем, облил его бензином. Спустя некоторое время он забыл о содеянном и дал товарищу закурить. Мужчина тотчас воспламенился и впоследствии скончался от ожогов. Об этом пишет VSE42.Ru.

По данным следствия, друзья выпивали вместе, в какой-то момент меж ними возник конфликт. Один из приятелей, разгневавшись, схватил ёмкость с горючим и облил им своего собутыльника. После этого ссора утихла, и друзья как ни в чём не бывало продолжили застолье. Спустя короткое время им захотелось покурить. Мужчина поднёс огонь к сигарете потерпевшего, и тот мгновенно вспыхнул.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Пострадавший был госпитализирован и скончался в больнице от полученных ожогов.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку.

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#происшествия

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