И снег, и дождь, и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 11 апреля

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В Амурской области 11 апреля прогнозируют переменную облачность, местами выпадут слабые осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Северо-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, усиливаясь в отдельных районах до 13-18 метров в секунду. Температура ночью понизится до 3…8 градусов мороза, местами – до минус 13…18 градусов. Днем термометры покажут 5…10 градусов тепла, местами – от нуля до минус пяти.

В Благовещенске 11 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 3…5 градусов, днем – плюс 4…6 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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