В соцсетях появились фото «носорога» на улицах Благовещенска
В социальных сетях жители Благовещенска выкладывают фотографии пестрого «носорога» на улицах города. Это человеческая фигура, облаченная в яркий плед и маску, изображающую животное. Как выяснило ИА «Амур.инфо», появление «носорога» на улицах Благовещенска – часть пиар-акции к открытию в городе новой выставки.
Выставка под названием «Иные формы жизни» откроется в подвале краеведческого музея. Точные сроки пока неизвестны – это либо конец апреля, либо начало мая. «Носорог» – один из объектов новой выставки. Организатором выступает общественная организация «Ассоциация творческих работников Амурской области».
«Мы решили таким образом заинтересовать общественность. Люди публикуют в социальных сетях фотографии и говорят, что появился носорог. Горожане начинают интересоваться, а мы потихоньку раскрываем карты», – говорит президент организации Анна Максименко.
Конкретную идею организаторы озвучивать не спешат. Известно лишь, что в ней примут участие работы творческих жителей Амурской области. Эта информация, а также точные сроки проведения выставки будут опубликованы на Амур.инфо позже.
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