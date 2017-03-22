За неделю в Амурской области от укусов клещей пострадали 30 человек

В Амурской области продолжается сезон активности клещей, который в этом году начался раньше обычного. За прошедшую неделю в Приамурье зарегистрировано 30 случаев укусов, 13 из них – среди детей. Всего с нарастающим итогом пострадали 33 человека. Экстренная серопрофилактика проведена всем лицам.

По данным оперативного мониторинга, количество клещей составляет 7 особей на один километр пути. Случаев заражения энцефалитом в этом году не выявлено. В области началось проведение противоклещевых обработок. За прошедшую неделю обработано 1,1 гектара территории объектов муниципальных образований.

Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями стабильная. Показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 58,4 %. Эпидемические пороги на территориях не превышены.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний. В пунктах пропуска через государственную границу РФ в Амурской области при санитарно-карантинном контроле в отношении туристов лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Просмотров всего: 271

#жизнь #природа

распечатать