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В Благовещенске «Тотальный диктант» впервые писали иностранцы

В Благовещенске «Тотальный диктант» впервые писали иностранцы
Фото: poliksal.ru

В субботу, 8 апреля, в Благовещенске прошел «Тотальный диктант». В этом году участие в проекте принял 481 человек. Правда, не все из них писали полноценный диктант. Впервые в рамках мероприятия в Благовещенске тестовые задания решали 20 иностранных граждан.

«Это были китайские граждане – студенты амурских вузов, – рассказала координатор проекта "Тотальный диктант—2017" в Благовещенске Дарья Галимова. – Мы разослали объявления по вузам, и желающие заявились. Иностранцы решали тестовые задания, а также писали диктант по одному абзацу из текста, доставшегося россиянам».

Написание диктанта традиционно проводилось в АмГУ, но в этом году 74 человека писали «Тотальный диктант» и в ДВОКУ. Еще десять человек участвовали в проекте в Центре библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих, посетителями которого они являются.

Результаты диктанта станут известны 13 апреля и будут опубликованы на сайте проекта. Каждый участник, конечно, сможет увидеть только свои результаты.

Как сообщает ТАСС, на Дальнем Востоке площадки для написания диктанта были организованы в университетах, музеях и библиотеках, а жители Приморья писали его на парусном фрегате и на борту летящего самолета. Диктант писали в аудитории учебного парусного судна «Паллада». Оно находилось в порту Владивостока. Всего во Владивостоке «Тотальный диктант» написали около 2 тысяч человек на 24 площадках.

Еще одной необычной площадкой стал самолет, совершавший рейс по маршруту Владивосток – Новосибирск. Бортпроводники раздали пассажирам специальные бланки, а также радиогиды с наушниками. В ДВФУ второй год проводилось тестирование для иностранцев. В прошлом году вуз был признан самой многочисленной площадкой в мире по участию иностранных студентов. В этом году заявили о своем желании участвовать около 150 иностранных студентов, среди них – представители Китая, Кореи, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Бразилии, Зимбабве, Канады, Финляндии, Австрии.

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#конкурсы #культура #образование

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