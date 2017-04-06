На дорогах Приамурья за выходные дни погибли два человека

За минувшие выходные дни, 8 и 9 апреля, на дорогах Амурской области зарегистрировали четыре ДТП, в которых два человека погибли и три получили травмы. Аварии с погибшими произошли в Свободненском районе в селе Новгородка и в Райчихинском районе на 10 километре автодороги Прогресс–Бурея–Новобурейск.

Суббота, 8 апреля

В 11:40 авария случилась на 9 километре автодороги подъезд к Благовещенску в Белогорском районе. Водитель 1980 года рождения, управляя мопедом Honda Dio, врезался в леерное ограждение. В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали.

В 18:40 в селе Новгородка Свободненского района водитель 1988 года рождения, находясь за рулем автомобиля ЗАЗ, въехал в опору электропередачи. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

В 02:50 на 10 километре автодороги Прогресс–Бурея–Новобурейск водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Inspire, не выдержал безопасную дистанцию, совершил столкновение с движущимся впереди транспортным средством Volvo. В результате ДТП водитель автомобиля Honda Inspire погиб на месте происшествия, пассажир «хонды» 1986 года рождения доставлен в больницу.

Воскресенье, 9 апреля

В 02:25 на 27 километре автодороги Ивановка – Поздеевка в Ивановском районе водитель 1995 года рождения, управляя мотоциклом «Урал», перевернулся. В результате ДТП водитель получил травмы.

В 12:56 в селе Чигири Благовещенского района водитель 1984 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, при обгоне на нерегулируемом перекрестке, столкнулся с автомобилем Toyota Starlet, поворачивающим налево. В результате ДТП водитель мотоцикла травмирован, сообщает Амурская госавтоинспекция.

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#происшествия #транспорт

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