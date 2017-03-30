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10апреля
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Амурский минздрав не нашел нарушений в Октябрьской больнице

Амурский минздрав не нашел нарушений в Октябрьской больнице

Министерство здравоохранения Амурской области не нашло нарушений в Октябрьской больнице Октябрьского района. Об этом говорится в сообщении, поступившем в ИА «Амур.инфо».

5апреля в больницу приезжала комиссия министерства. На месте была проведена проверка. «(…) по указанным в статье (на Амур.инфо – Примечание) нарушениям в части выплаты заработной платы фельдшерам скорой помощи никаких фактов, свидетельствующих об этом, выявлено не было. Все требования законодательства по оплате труда сотрудников были соблюдены. Уменьшения размера заработной платы сотрудникам учреждения не установлено», – говорится в сообщении минздрава.

Об итогах проверки сообщили коллективу больницы на общем собрании. Отмечается, что на все поступившие членам комиссии вопросы были даны подробные разъяснения. «С выводами комиссии по проведенной проверке сотрудники больницы согласились», – пишет амурский минздрав.

При этом подлинность записи голоса, якобы сделанной главным врачом больницы Александром Кутиловым, определить смогут только работники «соответствующих органов», говорится в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, коллектив Октябрьской больницы обратился к министру здравоохранения области Николаю Тезикову. Медработники попросили снять с должности главного врача Александра Кутилова. Причиной стало то, что, как утверждают работники, им не оплатили переработку в достаточном объеме. Еще одна причина заключается в том, что после этого Александр Кутилов якобы говорил на повышенных тонах с одним из работников больницы.

О сложившейся ситуации ИА «Амур.инфо» тогда рассказал водитель скорой помощи при больнице Алексей Крайнов. 10 апреля мужчина сообщил, что его чуть не уволили – он якобы провалил тест на алкогольное опьянение. Алексей обратился к независимой экспертизе и в итоге добился сохранения места.

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#жизнь #работа

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Комментарии
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  • 55

    55
    25 минут назад

    Надо же, коллектив подписался под жалобой в Минздрав АО, но после проверки согласился с выводами комиссии министерства с пониженными выплатами. Напишите хоть здесь, что там вам комиссия наговорила, что так быстро успокоились. А то эта лабуда не о чем: "... были даны подробные разъяснения. «С выводами комиссии по проведенной проверке сотрудники больницы согласились».

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    24 минуты назад

    Такая система во всех больницах...Разработана она минздравом. Славно они сами себя проверили.

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