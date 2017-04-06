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При пожаре в казанском Храме всех религий погиб человек (видео)

При пожаре в казанском Храме всех религий погиб человек (видео)
Фото: Российская газета

В столице Татарстана в Храме всех религий произошёл пожар. При тушении огня внутри здания было обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается. ЧП случилось рано утром в понедельник, 10 апреля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на республиканское ГУ МЧС.

На момент прибытия пожарных пламя перекинулось на кровлю и чердачное помещение, расположенное над вторым этажом многоуровневого здания.

«В 06:51 по московскому времени пожарные ликвидировали открытое горение в Храме всех религий. В здании был обнаружен мёртвый мужчина, его личность устанавливается», – сообщили в ГУ МЧС по Татарстану, уточнив, что к ликвидации пожара в общей сложности были привлечены 53 человека и 15 единиц техники.

Храм всех религий был построен в Казани в 1994 году. По замыслу архитектора Ильдара Ханова, храм является архитектурным символом цивилизаций, религий и культур.

О казанском Храме всех религий летом 2016 года высказался наш земляк, блогер, иерей Святослав Шевченко, назвав его утопией. «Религия – это как антивирусная система. Мы на один компьютер две или три антивирусные системы не ставим – потому что они конфликтуют. По разным причинам», – отметил священник, добавив, что это философская тема и говорить на неё можно бесконечно.

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#МЧС #пожары #религия

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