Амурчанина будут судить за свастику на детской горке
Жителя Шимановского района будут судить за то, что он, будучи нетрезвым, нарисовал на детской горке свастику. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса «Вандализм, то есть осквернение иных сооружений в иных общественных местах».
Инцидент произошел 12 января 2017 года. Следствием установлено, что в этот день амурчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел на горку, расположенную на детской площадке «Сказочный город». Там он при помощи баллончика аэрозоля нанес на боковую часть горки непристойное выражение и нацистский символ – свастику.
По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование завершено. 5 апреля дело направили в районный суд для рассмотрения по существу.
Мужчине может грозить наказание от штрафа до ареста на срок до трех месяцев.
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