Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:55 0

Амурчанина будут судить за свастику на детской горке

Амурчанина будут судить за свастику на детской горке
Фото: sarstroyka.ru

Жителя Шимановского района будут судить за то, что он, будучи нетрезвым, нарисовал на детской горке свастику. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса «Вандализм, то есть осквернение иных сооружений в иных общественных местах».

Инцидент произошел 12 января 2017 года. Следствием установлено, что в этот день амурчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел на горку, расположенную на детской площадке «Сказочный город». Там он при помощи баллончика аэрозоля нанес на боковую часть горки непристойное выражение и нацистский символ – свастику.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование завершено. 5 апреля дело направили в районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине может грозить наказание от штрафа до ареста на срок до трех месяцев.

Просмотров всего: 517

#закон #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

На дорогах Приамурья за выходные дни погибли два человека

сегодня, 15:01
В России и мире

Учёные создали робота-полицейского, способного раскрывать убийства
Общество 18

Благовещенец, укравший породистого пса, получил почти два года колонии строгого режима

сегодня, 13:30
Происшествия 12

В Благовещенске скончался народный артист РФ Владимир Матвеев