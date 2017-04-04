Амурчанина будут судить за свастику на детской горке

Фото: sarstroyka.ru

Жителя Шимановского района будут судить за то, что он, будучи нетрезвым, нарисовал на детской горке свастику. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса «Вандализм, то есть осквернение иных сооружений в иных общественных местах».

Инцидент произошел 12 января 2017 года. Следствием установлено, что в этот день амурчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел на горку, расположенную на детской площадке «Сказочный город». Там он при помощи баллончика аэрозоля нанес на боковую часть горки непристойное выражение и нацистский символ – свастику.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование завершено. 5 апреля дело направили в районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине может грозить наказание от штрафа до ареста на срок до трех месяцев.

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