Учёные создали робота-полицейского, способного раскрывать убийства

Фото: ura.ru

Группа австралийских и бразильских учёных разработали первого в своём роде робота-полицейского, который призван помогать правоохранительным органам в раскрытии преступлений. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на агентство Nation News.

Как рассказали авторы проекта, сотрудники Технологического университета Сиднея, новый помощник незаменим при определении типа оружия, которое использовали преступники. Машина способна моделировать и восстанавливать произошедшие события на основе введённых данных.

Таким образом, фантазии авторов некогда популярного фильма «Робокоп» становятся реальностью.

Робот-полицейский уже прошёл ряд необходимых тестов, продемонстрировав отличные результаты. Федеральное бюро расследований США уже по достоинству оценило разработку и считает его вполне перспективным.

Учёные подчёркивают, что созданный ими робот абсолютно безопасен для людей.

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