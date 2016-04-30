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10апреля
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Сегодня, 13:44 0

На Амур.инфо – расписание мероприятий на Страстную неделю и Пасху в Благовещенске

На Амур.инфо – расписание мероприятий на Страстную неделю и Пасху в Благовещенске
Фото: 163gorod.ru

В понедельник, 10 апреля, началась Страстная неделя. Это последние шесть дней Великого поста, во время которых вспоминаются Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. Завершится она 16 апреля Пасхой.

Амур.инфо публикует расписание праздничных мероприятий, которые пройдут в храмах Благовещенска.

Благовещенский кафедральный собор / Свято-Никольская церковь

Дата / время

Мероприятие

10.04, 08:00

Литургия Преждеосвященных Даров

11.04, 08:00

Литургия Преждеосвященных Даров

12.04, 08:00

Литургия Преждеосвященных Даров

12.04, 17:00

Вечернее богослужение

13.04, 09:00

Божественная литургия

13.04, 17:00

Чтение 12-ти Страстных Евангелий

14.04, 08:00

Царские Часы

14.04, 14:00

Вынос Плащаницы

14.04, 17:00

Вечернее богослужение. Крестный ход с Плащаницей

15.04, 09:00

Божественная литургия

15.04, 13:00-19:00

Освящение пасхальных приношений

15.04, 23:00

Полунощница

16.04, 00:00

Начало Пасхального богослужения

16.04, 03:00

Освящение пасхальных приношений

16.04, 17:00

Пасхальная утреня

16.04, 11:00-17:00

Освящение пасхальных приношений

Храм Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных (подворье Свято-Троицкого мужского монастыря)

Дата/время

Мероприятие

10.04, 09:00

Литургия Преждеосвященных Даров

10.04, 17:00

Вечернее богослужение

11.04, 09:00

Литургия Преждеосвященных Даров

11.04, 17:00

Вечернее богослужение

12.04, 09:00

Литургия Преждеосвященных Даров

12.04, 17:00

Вечернее богослужение

13.04, 09:00

Божественная литургия

13.04, 17:00

Чтение 12-ти Страстных Евангелий

14.04, 09:00

Царские Часы. Изобразительны. Вечерня с выносом Плащаницы

14.04, 17:00

Чин погребения Плащаницы

15.04, 08:00

Таинство Покаяния (исповедь)

15.04, 09:00

Божественная литургия

15.04, 13:00-18:00

Освящение пасхальных приношений

15.04, 23:00

Канон Великой Субботы

16.04, 00:00

Пасхальная заутреня. Литургия. Крестный ход. Освящение приношений

16.04, 10:00

Божественная литургия. Крестный ход

16.04, каждый час с 12:00 до 16:00

Освящение пасхальных приношений

16.04, 17:00

Пасхальная утреня. 1-й час

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Дата/время

Мероприятие

13.04, 09:00

Божественная литургия

13.04, 18:00

Чтение 12-ти Страстных Евангелий

14.04, 14:00

Вынос Плащаницы. Чин погребения Плащаницы

15.04, 09:00

Божественная литургия

15.04, в течение дня

Освящение пасхальных приношений

15.04, 23:30

Полунощница

16.04, 00:00

Пасхальная заутреня. Литургия. Крестный ход. Освящение приношений

16.04, в течение дня

Освящение пасхальных приношений

Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и м. Софии (подворье Среднебельского женского монастыря)

Дата/время

Мероприятие

13.04, 08:00

Таинство Исповеди

13.04, 09:00

Божественная литургия

13.04, 17:00

Чтение 12-ти Страстных Евангелий

14.04, 14:00

Вынос Плащаницы

14.04, 17:00

Утреня. Чин погребения Плащаницы

15.04, 08:00

Таинство Исповеди

15.04, 09:00

Божественная литургия

15.04, 11:00 и 12:00

Освящение пасхальных приношений

15.04, 22:00

Чтение Деяний святых апостолов

15.04, 23:30

Полунощница.

16.04, 00:00

Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия. Крестный ход. Освящение приношений

16.04, 11:00

Освящение пасхальных приношений с пением стихир Пасхи

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#религия

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