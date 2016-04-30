На Амур.инфо – расписание мероприятий на Страстную неделю и Пасху в Благовещенске
В понедельник, 10 апреля, началась Страстная неделя. Это последние шесть дней Великого поста, во время которых вспоминаются Тайная Вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. Завершится она 16 апреля Пасхой.
Амур.инфо публикует расписание праздничных мероприятий, которые пройдут в храмах Благовещенска.
Благовещенский кафедральный собор / Свято-Никольская церковь
|
Дата / время
|
Мероприятие
|
10.04, 08:00
|
Литургия Преждеосвященных Даров
|
11.04, 08:00
|
Литургия Преждеосвященных Даров
|
12.04, 08:00
|
Литургия Преждеосвященных Даров
|
12.04, 17:00
|
Вечернее богослужение
|
13.04, 09:00
|
Божественная литургия
|
13.04, 17:00
|
Чтение 12-ти Страстных Евангелий
|
14.04, 08:00
|
Царские Часы
|
14.04, 14:00
|
Вынос Плащаницы
|
14.04, 17:00
|
Вечернее богослужение. Крестный ход с Плащаницей
|
15.04, 09:00
|
Божественная литургия
|
15.04, 13:00-19:00
|
Освящение пасхальных приношений
|
15.04, 23:00
|
Полунощница
|
16.04, 00:00
|
Начало Пасхального богослужения
|
16.04, 03:00
|
Освящение пасхальных приношений
|
16.04, 17:00
|
Пасхальная утреня
|
16.04, 11:00-17:00
|
Освящение пасхальных приношений
Храм Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных (подворье Свято-Троицкого мужского монастыря)
|
Дата/время
|
Мероприятие
|
10.04, 09:00
|
Литургия Преждеосвященных Даров
|
10.04, 17:00
|
Вечернее богослужение
|
11.04, 09:00
|
Литургия Преждеосвященных Даров
|
11.04, 17:00
|
Вечернее богослужение
|
12.04, 09:00
|
Литургия Преждеосвященных Даров
|
12.04, 17:00
|
Вечернее богослужение
|
13.04, 09:00
|
Божественная литургия
|
13.04, 17:00
|
Чтение 12-ти Страстных Евангелий
|
14.04, 09:00
|
Царские Часы. Изобразительны. Вечерня с выносом Плащаницы
|
14.04, 17:00
|
Чин погребения Плащаницы
|
15.04, 08:00
|
Таинство Покаяния (исповедь)
|
15.04, 09:00
|
Божественная литургия
|
15.04, 13:00-18:00
|
Освящение пасхальных приношений
|
15.04, 23:00
|
Канон Великой Субботы
|
16.04, 00:00
|
Пасхальная заутреня. Литургия. Крестный ход. Освящение приношений
|
16.04, 10:00
|
Божественная литургия. Крестный ход
|
16.04, каждый час с 12:00 до 16:00
|
Освящение пасхальных приношений
|
16.04, 17:00
|
Пасхальная утреня. 1-й час
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
|
Дата/время
|
Мероприятие
|
13.04, 09:00
|
Божественная литургия
|
13.04, 18:00
|
Чтение 12-ти Страстных Евангелий
|
14.04, 14:00
|
Вынос Плащаницы. Чин погребения Плащаницы
|
15.04, 09:00
|
Божественная литургия
|
15.04, в течение дня
|
Освящение пасхальных приношений
|
15.04, 23:30
|
Полунощница
|
16.04, 00:00
|
Пасхальная заутреня. Литургия. Крестный ход. Освящение приношений
|
16.04, в течение дня
|
Освящение пасхальных приношений
Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и м. Софии (подворье Среднебельского женского монастыря)
|
Дата/время
|
Мероприятие
|
13.04, 08:00
|
Таинство Исповеди
|
13.04, 09:00
|
Божественная литургия
|
13.04, 17:00
|
Чтение 12-ти Страстных Евангелий
|
14.04, 14:00
|
Вынос Плащаницы
|
14.04, 17:00
|
Утреня. Чин погребения Плащаницы
|
15.04, 08:00
|
Таинство Исповеди
|
15.04, 09:00
|
Божественная литургия
|
15.04, 11:00 и 12:00
|
Освящение пасхальных приношений
|
15.04, 22:00
|
Чтение Деяний святых апостолов
|
15.04, 23:30
|
Полунощница.
|
16.04, 00:00
|
Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия. Крестный ход. Освящение приношений
|
16.04, 11:00
|
Освящение пасхальных приношений с пением стихир Пасхи
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